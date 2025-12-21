Haberler

ABD'nin San Francisco kentinde 130 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin San Francisco kentinde meydana gelen elektrik kesintisi, şehrin üçte birini etkileyerek 130 bin ev ve iş yerini elektriksiz bıraktı. Kesinti, bir trafodaki yangından kaynaklanırken, toplu taşımada aksamalara ve otonom taksi hizmetinin askıya alınmasına neden oldu.

ABD'nin San Francisco kentinde yaşanan büyük kesinti 130 binden fazla ev ve iş yerini elektriksiz bıraktı.

ABD'nin San Francisco kentinde dün akşam, kentin neredeyse üçte birini etkileyen geniş çaplı elektrik kesintisi meydana geldi.

Elektrik kesintisi nedeniyle yaklaşık 130 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı ve birçok mahalle karanlığa gömüldü.

Kesinti nedeniyle restoran ve dükkanlar kapatılırken, elektrik kesintisi toplu taşımada aksamalara yol açtı ve bazı istasyonların hizmet dışı kalmasına neden oldu.

San Francisco Acil Durum Yönetimi Departmanı, kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşandığını belirterek, vatandaşlara gereksiz seyahatlerden kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

Kesintinin belli kısmı bir trafoda meydana gelen yangından kaynaklandı

Bölgeye elektrik dağıtım şirketi Pacific Gas and Electric'ten (PG&E) yapılan açıklamada, kesintinin belli bir kısmının trafoda meydana gelen ve büyük hasara yol açan yangından kaynaklandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, kesintinin kaynağına ilişkin soruşturmanın ve elektriğin sağlanması için çalışmaların sürdüğü ifade edilerek, halihazırda yaklaşık 110 bin aboneye tekrar elektrik sağlanabildiği kaydedildi.

Kesinti nedeniyle Waymo, sürücüsüz taksi hizmetini askıya aldı

CNBC'nin haberine göre, sosyal medyada, San Francisco'daki kesinti nedeniyle otonom Waymo araçlarının trafikte yolda kaldığı anlar paylaşıldı.

Google'ın çatı şirketi Alphabet tarafından geliştirilen Waymo firmasından yapılan açıklamada da San Francisco Bay bölgesinde kesinti nedeniyle sürücüsüz araç çağırma hizmetinin askıya alındığı duyuruldu.

Açıklamada, ekiplerin kent yetkilileriyle çalışmalarını sürdürdüğü ve yakın zamanda hizmetlerin tekrar başlamasını umdukları kaydedildi.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu soruşturmasında 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhabir Merve Tokaz: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum

Ünlü muhabir isyan etti: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Netanyahu'dan 'sivil ordu' planı! 10 bin eve birden silah dağıtacak

Netanyahu'dan 'sivil ordu' planı! 10 bin eve birden dağıtılacak
Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül

Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül
Muhabir Merve Tokaz: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum

Ünlü muhabir isyan etti: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Destici 'Destek yetersiz' dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı

"Destek yetersiz" dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı
Emre Belözoğlu, Okan Buruk'a diş geçiremiyor

Geleceğin en iyilerinden biri olacak deniyordu! Kabusu yaşıyor
Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra setlere döndü

Avşar kızı setlere döndü! Oynadığı karakter şimdiden çok konuşuluyor
Savcılık ifadesinde ortaya çıktı! Saran'a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu

Saran'ın ifadesinde çarpıcı detay: Bana gelirken ot getirmeyi unutma
Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa, MANU'yu yendi, 35 yıl sonra bir ilk yaşandı

Fenerbahçe'nin rakibi coştu! 35 yıl sonra bir ilk
Fenerbahçe'de Lookman'a çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı

Süper Lig devinden çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı
Güney Kıbrıs lideri ''Kanlı Noel'' katliamını 'Kahramanlık' ilan etti

Skandal sözler! Türklere yönelik katliamı 'kahramanlık' ilan etti
title