San Diego'da düşen uçakta 6 kişi hayatını kaybetti

San Diego'da düşen uçakta 6 kişi hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin California eyaletinde San Diego kentinde yerleşim yerine düşen küçük uçaktaki 6 kişinin hayatını kaybettiği, çevrede 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Uçağın elektrik hatlarına çarparak yerleşim alanına düşmesi sonucu yangın çıktı.

- ABD'de yerleşim yerine düşen uçakta 6 kişinin öldüğü doğrulandı

SAN DİEGO - ABD'de perşembe günü yerleşim yerine düşen küçük uçaktaki 6 kişinin hayatını kaybettiği, çevredeki 8 kişinin yaralandığı açıklandı.

ABD'nin California eyaletinde yer alan San Diego kentinde küçük uçağın yerleşim bölgesine düşmesi sonucu meydana gelen kazada bilanço belli oldu. ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu yetkilisi Dan Baker düzenlenen basın toplantısında, Montgomery-Gibbs Executive Havaalanı'na yaklaşan çift motorlu Cessna 550 Citation uçağının önce elektrik hatlarına, sonra evlere çarparak sokakta sürüklendiğini belirtti. Baker, çarpmanın etkisiyle çıkan yangın nedeniyle uçağın alev topuna döndüğünü ve yakındaki ev ve araçların da yandığını aktardı. Baker, 6 kişinin bulunduğu tespit edilen uçakta kurtulan olmadığını belirtti. ABD medyası, uçakta bulunan 2 kişinin uçağın kayıtlı olduğu Sound Talent Group şirketinin sahibi olan 42 yaşındaki Dave Shapiro ve metal rock grubu The Devil Wears Prada'nın eski ismi müzisyen Daniel Williams olduğunu aktardı.

San Diego İtfaiye ve Kurtarma Sözcüsü Candace Hadley ise olay yerinde toplam 8 kişinin hafif yaralandığını aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Dolmabahçe'de Suriye zirvesi! İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular

İşte sürpriz Suriye zirvesinin detayları! Bir konuya özel yer ayrıldı
Foça'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı! Alevlerle mücadele sürüyor

Bir şehrimizde zamanla mücadele! Alevler ormana sıçradı
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi! 200 bin lira için öldürmüş

Kamyonetteki vahşeti itiraf etti! Baba ile oğlunu bu yüzden öldürmüş
İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor

İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor
Menemen soğanlı mı soğansız mı tartışmasına son noktayı coğrafi işaret tescili koydu

Türk mutfağının efsane tartışması tescillendi! Soğanlı mı soğansız mı?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memurunun kullandığı kiralık araçtan cephanelik çıktı

Kiralık araçtan cephanelik çıktı! Sürücünün kimliği hayreti düşürdü
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı

Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Eyüpspor-Antalyaspor maçında her şey 2 dakika içinde oldu

Süper Lig'de muhteşem maç! Her şey 2 dakika içinde oldu
Freddie Mercury'nin, yakın bir arkadaşının eşiyle yaşadığı kaçamak sonucu baba olduğu ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı en yakın arkadaşının karısıyla birliktelik yaşamış
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
Fenerbahçe maçını yayınlayan belediye başkanına taraftarlardan istifa çağrısı

Fenerbahçe'nin maçını yayınlayan belediye başkanı istifaya çağrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.