Samuray kılıçlı vahşette sanık ikinci kez hakim karşısında (1)

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - ATAŞEHİR'de geçen kasım ayında hiç tanımadığı Başak Cengiz'i (28) yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz (27) ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporların okunmasıyla devam ediyor.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Can Göktuğ Boz, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle bağlandı. Duruşmada Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, babası Avni Cengiz, nişanlısı Mahir Mızrak ve Başak Cengiz'in çok sayıda akrabası yer aldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşma mahkeme başkanının Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporları okumasıyla devam ediyor.

İDDİANAMEDEN

İddianamede Can Göktuğ Boz'un "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "Silahla tehdit" ve "Yasak bıçaklar ve diğer aletleri vahim miktarda bulundurma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel