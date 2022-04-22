SAMURAY KILIÇLI VAHŞETTE NİHAİ RAPOR ULAŞTI; CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI-2

ATAŞEHİR'de geçen kasım ayında hiç tanımadığı Başak Cengiz'i (28) yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un (27) davasında Adli Tıp Üst Kurulu'ndan gelen nihai raporu okundu. Raporda tutuklu sanık Can Göktuğ Boz'un cezai ehliyeti tam çıktı. Mahkeme kararını açıklamak için ara verdi.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Can Göktuğ Boz, Diyarbakır'da bulunan cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, babası Avni Cengiz, nişanlısı Mahir Mızrak ve çok sayıda Başak Cengiz'in akrabası yer aldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

ÜST KURULDAN GELEN RAPORDA CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

"KİMSE SÖYLEMEDİ BU BENİM TAHMİNİM"

"KENDİ CANI SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA ŞEYTANI BERTARAF EDİYOR"

SON SÖZÜ: SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK

Mahkeme davayı karara bağlamak üzere duruşmaya ara verdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel