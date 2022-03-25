Samuray kılıçlı vahşette ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

ATAŞEHİR'de geçen kasım ayında hiç tanımadığı Başak Cengiz'i (28) yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un (27) davasında mütalaasını açıklayan savcı, sanık Boz'un 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Anne Beyhan Cengiz de mütalaa katıldığını belirterek mahkeme başkanına "Dünyada kötülüğün gezdiği bu dünyada sahipsiz kalan kadınlara umut olmanızı istiyorum. Zalimlerin elini kolunu sallayarak gezmesine izin vermeyin. Öyle bir ceza alsın ki örnek olsun. Bir daha bayanlara el kalkmasın" dedi. Sanık Boz ise mütalaaya karşı söyleyecek bir şeyi olmadığını belirterek "Sadece pişmanım" dedi.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Can Göktuğ Boz, Diyarbakır'da bulunan cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, babası Avni Cengiz, nişanlısı Mahir Mızrak ve çok sayıda Başak Cengiz'in akrabası yer aldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Mahkeme başkanı, celse arasında Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna dair görüş bildirildiğini söyledi. Adli Tıp Kurumu raporuna karşı söz verilen Başak Cengiz'in aile avukatı Mustafa Tırtır, dosyada başka araştırılacak bir husus olmadığı düşüncesinde olduklarını belirterek, ATK raporları doğrultusunda karar verilmesini talep etti.

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"GÜNDE 12 SAAT ŞEYTAN BANA 'CİNAYET İŞLE' DİYOR"

MÜTALAADAKİ BIÇAK DARBELERİNİ DUYAN ANNE CENGİZ FENALAŞTI

KILICI SAKLAMA ZAHMETİNE GİRİŞMEKSİZİN EVİNE GİTTİ

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

ÖYLE BİR CEZA ALSIN Kİ ÖRNEK OLSUN BİR DAHA BAYANLARA EL KALKMASIN

MÜTALAAYA KARŞI DİYECEĞİM BİR ŞEY YOK SADECE PİŞMANIM

CEZAİ EHLİYETİNE İLİŞKİN NİHAİ RAPOR İSTENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme sanık Can Göktuğ Boz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanığın cezai ehliyetine ilişkin sanığın sağlık belgelerinin ve dosyaların Adli Tıp Üst Kurulu'na nihai kesin raporun hazırlanması için gönderilmesine karar veren mahkeme duruşmayı 22 Nisan 2022 tarihine erteledi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel