SAMURAY KILIÇLI CİNAYETE  AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI (1) - Haberler

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SAMURAY KILIÇLI CİNAYETE  AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI (1)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SAMURAY KILIÇLI CİNAYETE  AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI (1)

ATAŞEHİR'de geçtiğimiz kasım ayında hiç tanımadığı mimar Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

 ATAŞEHİR'de geçtiğimiz kasım ayında hiç tanımadığı mimar Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme verilen cezalarda takdiri indirim uygulamadı.

Davanın üçüncü duruşması İstanbul Anadolu Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

örüntü Dökümü:

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-Arşiv


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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