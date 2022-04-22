SAMURAY KILIÇLI CİNAYETE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI (1)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ATAŞEHİR'de geçtiğimiz kasım ayında hiç tanımadığı mimar Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
ATAŞEHİR'de geçtiğimiz kasım ayında hiç tanımadığı mimar Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme verilen cezalarda takdiri indirim uygulamadı.
Davanın üçüncü duruşması İstanbul Anadolu Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
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Demirören Haber Ajansı / Güncel