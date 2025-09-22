Samsunspor'un 'Engelsiz Işıklar Havuz Başı Defilesi' Etkinliği Gerçekleştirildi

Samsunspor tarafından, engelli çocukların katılımıyla "Engelsiz Işıklar Havuz Başı Defilesi" gerçekleştirildi.

Mavi Işıklar Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, engelli bireyler Samsun Büyükşehir Belediyesi Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi tarafından hazırlanan özel tasarım elbiseleri sergiledi.

Defile esnasında Samsunsporlu futbolcular da engelli bireylere eşlik etti.

Programda konuşan Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Samsunspor'un sadece sahada mücadele eden bir futbol takımı olmadığını söyledi.

Sevgi, cesaret ve birlik sayesinde her engelin aşılabileceğini dile getiren Bilen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sevgili kardeşlerim, sizlerin azmi, kararlılığı ve ışığı bizlere şunu gösteriyor: Asıl engel, zihinlerdedir. Cesaret varsa, sevgi varsa, birlik varsa hiçbir engel aşılamaz değildir. Sizler bize bunu öğretiyor, bizlere güç veriyorsunuz. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese, özellikle Mavi Işıklar Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi'ne, değerli gönüllülere, Samsunspor camiasına ve futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bugün burada yalnızca bir defile için değil, engelleri aşan cesaretleriyle hepimize örnek olan özel bireylerimizin ışığını görmek için bir aradayız."