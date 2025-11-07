Haberler

Samsunspor'un Başarısı Hamsi Fiyatlarını Düşürdü
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki galibiyetleri dolayısıyla balıkçı Habil Yurtseven, hamsinin kilosunu 100 TL yerine 25 TL'ye satmaya başladı. Balık tezgahında oluşan uzun kuyruklar hamsilerin 2 saat içinde tükenmesini sağladı.

SAMSUNSPOR'un UEFA Konferans Ligi'nde aldığı galibiyetler ve liderliği dolayısıyla kentte balıkçılık yapan Habil Yurtseven (42), kilosu 100 TL olan hamsiyi 25 TL'ye sattı. Yaklaşık 75 kasa hamsi 2 saatte tükendi.

İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde 27 yıldır balıkçılık yapan Habil Yurtseven, Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nde aldığı galibiyetler ve liderliği için kilosu 100 TL olan hamsiyi 25 TL'ye düşürdü. Balık tezgahının önünde uzun kuyruklar oluştu. Tezgahtaki 75 kasa hamsi 2 saat içerisinde tükendi.

Samsunspor'un başarısı sürdükçe kampanyalarının devam edeceğini belirten balıkçı Habil Yurtseven, " Samsunspor, Avrupa'da bu çok mutluluk veren bir şey. Samsun, Avrupa'ya gitsin, bedava balık dağıtacaktım. Bugün bu hamsileri bedava dağıtsaydım bazı vatandaşlarımız alamaz diye sembolik bir rakam belirleyip hamsileri satışa çıkardım. Bugün tezgahlarda hamsinin kilosu 100 TL. Ben de 2 kilosunu 50 TL'ye sattım. Arabamda yaklaşık 1,5 ton balık var. Bunları 1-2 saatte satarım" dedi.

Balık alan vatandaşlardan bazıları ise "Balığın kilosu 100 TL ama burada 25 TL'den satılıyor. Biz de balık almaya geldik. Samsunspor'un Avrupa'da başarılı olması sebebiyle böyle bir kampanya başlatmış. İnşallah Samsunspor başarılı olur" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
