Samsunspor'un 60. Kuruluş Yıl Dönümü Meşale Gösterisiyle Kutlandı

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Samsunspor taraftarları, kulübün 60. kuruluş yıl dönümünü meşale gösterisiyle kutladı. Yüzlerce taraftar, Atakum'da bir araya gelerek renkli görüntüler oluşturdu ve kulübe başarılar diledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un 60. kuruluş yıl dönümünü, taraftarlar meşale gösterisiyle kutladı.

Samsun'da 30 Haziran 1965'te kurulan Samsunspor Kulübü'nün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla meşale gösterisi gerçekleştirildi.

Atakum ilçesindeki Kurupelit Yat Limanı'nda toplanan yüzlerce taraftar, sahil boyunca yan yana dizildi.

Samsun'un plaka koduna atıfta bulunan taraftarlar, saat 20.55'te meşaleleri yaktı.

Sahil boyunda renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte taraftar, Samsunspor'a Süper Lig'de ve Avrupa'da başarılar diledi.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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