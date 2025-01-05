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Samsunspor-Trabzonspor Maçında 82 Kişiye Adli İşlem

Samsunspor-Trabzonspor Maçında 82 Kişiye Adli İşlem
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Trendyol Süper Lig'deki karşılaşmada yasaklı madde sokmaya çalışan 82 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Tüm olaylar, sporda şiddetin önlenmesine yönelik yasal çerçevede değerlendiriliyor.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Reeder Samsunspor ile Trabzonspor'un karşılaştığı maçta, sahaya yasaklı madde getiren ve sosyal medyadan tehdit ile hakaret içerikli paylaşım yapan 82 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki Reeder Samsunspor ile Trabzonspor müsabakası öncesi ve esnasında, stada meşale, torpil, maytap ve benzeri yasaklı madde sokmak isteyen misafir tribününden 9 kişi ile ev sahibi tribününden 12 kişiye stadyum polis merkezince işlem yapıldı.

Ayrıca, tribüne meşale, maytap, torpil veya yabancı madde sokarak kullanan misafir tribününden 5, ev sahibi tribününden 12 kişi ile sosyal medyadan tehdit ve hakaret içerikli yapılan paylaşımlarla ilgili 44 kişi tespit edildi.

Tüm bu olaylar kapsamında 82 kişi hakkında "6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun" gereğince savcı talimatı alınarak gerekli adli ve idari işlemlere başlandı.

Ekiplerin maç öncesi ve esnasında yaptığı aramalarda misafir tribünde ekmeğin içerisine meşale ve torpil gizlendiği de belirlendi.

Ayrıca statta bulunan güvenlik kamera görüntüleri incelenerek gerekli tespit çalışmaları devam ediyor.

Yapılan açıklamada, sporun dostluk, barış ve kardeşlik olduğu hatırlatılarak sporda her türlü şiddet ve düzensizlikle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmeye devam edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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