SPOR Samsunspor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi

Taraftarlar, Süper Lig'e yükselmenin mutluluğunu coşkuyla kutladı

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA) - Samsunspor, Spor Toto 1'inci Lig'deki en yakın takipçisi Eyüpspor'un Gençlerbirliği'ne sahasında 2-0 mağlup olmasının ardından ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Taraftarlar sokağa dökülerek şampiyonluğu kutladı.

Spor Toto 1'inci Lig'in 32'nci haftasında Tuzlaspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 66'ya yükselten Yılport Samsunspor, 57 puanla en yakın takipçisi Eyüpspor'un bu akşam evinde Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olmasıyla 11 sezon sonra Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.

Eyüpspor - Gençlerbirliği maçının tamamlanmasının ardından kırmızı-beyazlı taraftarlar sokaklara dökülerek Süper Lig'e çıkmanın coşkusunu yaşadı. Kırmızı-beyaz bayraklarla, meşalelerle Samsun sokaklarını inleten taraftarlar şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı. (DHA)