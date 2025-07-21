Samsunspor Derneği, Sarıdibek Ortaokulu'nu Kırmızı Beyaza Boyadı

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1965 Samsunspor Derneği üyeleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Vezirköprü ilçesindeki Sarıdibek Ortaokulu'nu boyadı ve okulun eksiklerini giderdi. Dernek Başkanı Çağdaş Yıldırım, köy okullarına destek vermenin önemini vurguladı.

1965 Samsunspor Derneği üyeleri, Vezirköprü ilçesinde Sarıdibek Ortaokulu'nu kırmızı beyaza boyadı.

1965 Samsunspor Derneği üyeleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Sarıdibek Ortaokulu'ndaki eksikleri tespit etti.

Toplanan bağışlarla okulun eksiklerini gideren dernek üyeleri, okulu da kırmızı beyaz renklere boyadı.

1965 Samsunspor Derneği Başkanı Çağdaş Yıldırım, köy okullarını ziyaret etmenin, ihtiyaçları olan köy okullarına destekler sunmalarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Geçenyıl Yakakent ve Asarcık içlerinde köy okullularını boyadıklarını dile getiren Yıldırım, "Bu yıl sezon başlamadan yaz tatilini değerlendirmek ve bir köy okulumuzu boyamak istedik. Okulumuz artık kırmızı beyaz. Girişinde ise Atatürklü armamız hep var olacak. 'Bu şehrin çocukları Samsunsporludur' mottosuyla hareket ederek köy okullarımıza ulaşmayı önemsiyoruz. Gitmediğimiz köy, girmediğimiz sınıf, dokunmadığımız çocuk kalmayana dek devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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