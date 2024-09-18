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Samsunspor, Başakşehir'i 2-0 Mağlup Ederek 3 Puanı Kaptı

Samsunspor, Başakşehir'i 2-0 Mağlup Ederek 3 Puanı Kaptı
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Süper Lig'in 3. haftasında erteleme karşılaşmasında Samsunspor, evinde konuk ettiği Başakşehir'i 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Goller Marius Mouandilmadji ve Rick van Drongelen'den geldi.

(ANKARA) - Süper Lig'de 3. haftanın erteleme karşılaşmasında Samsunspor, konuk ettiği Başakşehir'i 2-0 yendi.

Trendyol Süper Lig'de 3 haftasında Avrupa kupaları mücadelesi sebebiyle ertelenen Samsunspor- RAMS Başakşehir maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'de oynandı. Maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetti.

Ev sahibi Samsunspor, 65. dakikada Marius Mouandilmadji ve 72. dakikada Rick van Drongelen'in attığı gollerle Başakşehir'i 2-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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