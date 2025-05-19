Samsunlu Sualtı Sporcuları Antalya'da Türk Bayrağı Açtı
Bafra'dan sualtı sporcuları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde denizin altında Türk bayrağı açarak bayram coşkusunu kutladı.
Samsun'un Bafra ilçesinde sualtı sporcuları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Antalya'da denizin altında Türk bayrağı açtı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Kültür ve Spor Topluluğu ile Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğu üyeleri, bayram coşkusunu Antalya'nın Kaş ilçesinde Mavi Vatan'da yaşadı.
Fener mevki açıklarında denize dalış gerçekleştiren topluluk üyesi dalgıçlar, su altında Türk bayrağı ve topluluk isimlerinin yazdığı pankartları açtı.
Topluluk üyeleri, etkinlik sonunda hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel