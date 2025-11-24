Samsunlu Öğrenciden Öğretmenine Duygu Dolu Sürpriz

SAMSUN'da rahatsızlığı nedeniyle okula gidemeyen Asrın Demir (10), Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulaması nedeniyle evine gelen sınıf öğretmenine sürpriz hazırladı. Pastanın üzerindeki 'Biz birlikte güçlüyüz' mesajı öğretmeni duygulandırdı.

İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan 4'üncü sınıf öğrencisi Asrın Demir, serebral palsi (beyin felci) nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Evde Eğitim Uygulaması'ndan yararlandı. Demir, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kendisine evinde eğitim veren sınıf öğretmeni Mehmet Oğul'a sürpriz yapıp, bir kutlama organize etti. Asrın, evlerinin önünde yapılan kutlamada, üzerinde fotoğrafları bulunan ve 'Biz birlikte güçlüyüz' mesajı yazan pastayla öğretmeninin 'Öğretmenler Günü'nü kutladı. Asrın'ın mutluluğu, öğretmenini de duygulandırdı.