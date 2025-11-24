Haberler

Samsunlu Öğrenciden Öğretmenine Duygu Dolu Sürpriz

Samsunlu Öğrenciden Öğretmenine Duygu Dolu Sürpriz
Samsun'da yaşayan 10 yaşındaki Asrın Demir, evde eğitim alan serebral palsi hastası bir öğrenci olarak Öğretmenler Günü'nde öğretmeniyle duygusal anlar yaşadı. Asrın, evinde yaptığı sürpriz kutlamada, 'Biz birlikte güçlüyüz' mesajının yer aldığı pasta ile öğretmenini duygulandırdı.

SAMSUN'da rahatsızlığı nedeniyle okula gidemeyen Asrın Demir (10), Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulaması nedeniyle evine gelen sınıf öğretmenine sürpriz hazırladı. Pastanın üzerindeki 'Biz birlikte güçlüyüz' mesajı öğretmeni duygulandırdı.

İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan 4'üncü sınıf öğrencisi Asrın Demir, serebral palsi (beyin felci) nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Evde Eğitim Uygulaması'ndan yararlandı. Demir, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kendisine evinde eğitim veren sınıf öğretmeni Mehmet Oğul'a sürpriz yapıp, bir kutlama organize etti. Asrın, evlerinin önünde yapılan kutlamada, üzerinde fotoğrafları bulunan ve 'Biz birlikte güçlüyüz' mesajı yazan pastayla öğretmeninin 'Öğretmenler Günü'nü kutladı. Asrın'ın mutluluğu, öğretmenini de duygulandırdı.

