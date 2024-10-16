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Samsunlu muhtar iş yeri açılışına gönderilen çiçekleri ihtiyaç sahibi öğrenciler için satıyor

Samsunlu muhtar iş yeri açılışına gönderilen çiçekleri ihtiyaç sahibi öğrenciler için satıyor
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Samsun'un Havza ilçesinde bir muhtar, iş yeri açılışına gönderilen çiçekleri satarak elde ettiği gelir ile ihtiyaç sahibi yetim ve öksüz öğrencilere destek olma kararı aldı.

Samsun'un Havza ilçesinde bir muhtar, iş yeri açılışına gönderilen çiçekleri satarak elde ettiği gelir ile ihtiyaç sahibi yetim ve öksüz öğrencilere destek olma kararı aldı.

Yeni Mahalle Muhtarı Adem Şahin, Şehit Yarbay Mesut Kuru Caddesi üzerinde iş yeri açtı. İş yerinin açılışı için yaklaşık 350 kişi çiçek gönderdi.

Dükkanı çiçeklerle dolan muhtar Adem Şahin, gelen çiçekleri satmaya ve buradan gelecek gelir ile 50 kadar yetim ve öksüz öğrenciye maddi yardımda bulunmaya karar verdi.

Yeni Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, AA muhabirine, açılış için gönderilen çiçeklerin hepsine bakamayacağını belirtti.

Şahin, "Sağ olsunlar dostlarımız çok sayıda çiçek gönderdiler. Bu dükkan içerisinde bu kadar çiçeğe bakamayacağımız için bir çiçekçi arkadaşımız ile bir anlaşma yaptık. Oradan elde edeceğiz maddi gelir ile üzerine bir miktar biz de ekleyip ilçemizde eğitim gören yaklaşık 50 kadar öksüz ve yetim öğrenci kardeşimize maddi destekte bulunacağım. Çiçek göndererek bu hayra vesile olan tüm dostlarımızdan ve büyüklerimizden Allah razı olsun. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

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