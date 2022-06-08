Samsung yapay zekalı yeni ev aletlerini tanıttı - Haberler

Samsung, Bespoke serisi ev aletlerini tanıttığı Bespoke Home 2022 etkinliğinin ikincisini gerçekleştirdi. Birbirinden şık renk seçenekleriyle yenilenen mutfak ve ev-yaşam aletleri, ileri teknolojik özellikleri ve premium tasarımlarıyla öne çıkıyor. Bu yıl, Bespoke yapay zeka (AI) destekli çamaşır yıkama ve kurutma makineleri ile Bespoke mutfak serisi, Bespoke ailesinin en yeni üyeleri olarak dikkat çekiyor.

Yapay zeka destekli Bespoke fırınlar, 2022'nin ikinci yarısından itibaren satışa sunulacak. Bespoke serisi fırınlar, Samsung'un 'SmartThings' uygulaması üzerinden sunduğu bağlantı özellikleri sayesinde yemek pişirmeyi kolaylaştırarak, çok daha verimli ve akıllı hale getiriyor.

Dual Cook Steam özelliğiyse kullanıcıların, farklı özellikleri aynı anda kullanarak buharda ya da fırında sağlıklı yemekler hazırlamalarını sağlıyor. Serinin diğer üyeleri olan bulaşık makinesi ve ocağın üzerine konulan kabın ısı kaynağına dönüştüğü indüksiyonlu ocak da 2022'nin ikinci yarısında satışa sunulacak.

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Bespoke Home 2022 etkinliğinde neler tanıtıldı?

Yeni Bespoke yapay zeka destekli çamaşır makinelerinin ise Temmuz ayından itibaren hem ABD hem Avrupa'da satışa sunulması planlanıyor. Yapay Zeka destekli OptiWash özelliğiyse, çamaşırın kirliliğine göre ideal su ve deterjan oranını ayarlayarak yıkamayı optimize ediyor.

Seride yer alan yapay zeka destekli Bespoke çamaşır kurutma makineleri ise gelişmiş bir sensörle su içeriğini sürekli olarak izleyebiliyor. Çamaşırları tamamen kurutmak için yapay zeka destekli gelişmiş 'Optimal Kurutma' özelliğiyle kullanıcıların işlerini kolaylaştırıyor.

Bunun yanında giysileri aşırı ısınmadan korumak için döngü süresini ve sıcaklığı otomatik olarak denetliyor. Ayrıca 'Gelişmiş Nem Sensörü' de azami verimlilik sunmak üzere sıcaklık ve kuruma süresini ayarlamak için nem seviyesindeki değişiklikleri algılıyor. 'Akıllı Arama özelliği' ise kullanıcıların sık kullandığı yıkama ve kurutma ayarlarını tanıyarak çamaşır yıkama ve kurutma deneyimini kişiselleştiriyor.

Yapay zeka destekli Bespoke yıkama ve kurutma makinesi birlikte kullanıldığında, kullanıcılar Süper Hızlı Yıkama ve Süper Hızlı Kurutma özellikleri sayesinde bir saat içinde çamaşırlarını yıkayabiliyor, kurutabiliyor ve giymeye hazır hale getirebiliyor.

Yeni Bespoke yapay zeka destekli çamaşır yıkama ve kurutma makineleri, Samsung'un en yeni enerji verimliliği teknolojilerinin yanı sıra AI Ecobubble™, AI Wash ve SpaceMax™ gibi çevreye duyarlı işlevleriyle Avrupa pazarlarında satışa sunulacak.

Üretimden son kullanıcıya kadar, sürdürülebilirlik hedefi

Samsung'un Bespoke cihaz serisi, mümkün olan en verimli ve en ekolojik şekilde üretiliyor. Samsung, üretim aşamasından başlayarak cam parçaları da dahil olmak üzere fabrikalarda üretilen atıkları en aza indirerek çevre kirliliğini önleme konusunda çaba gösteriyor.

Bu doğrultuda Samsung, atık yağ ve boya gibi sıvı malzemeleri de daha sonra kullanılmak üzere yakıta dönüştürüyor. Bu doğrultuda, Samsung'un Kore'deki üretim tesisleri de endüstriyel atıkların geri dönüştürülmesinde 2019'da yüzde 93'lük, 2021 yılında ise yüzde 98'lik bir dönüşüm oranına ulaştı.

Samsung, ürünlerin teslimatında ise kullanıcıların evde yeniden kullanabilecekleri eko-ambalajlar kullanarak doğal kaynaklara bağımlılığı azaltıyor. Samsung ayrıca kağıt kılavuzların üretimini azaltmak için QR kodları aracılığıyla dijital kılavuzlar sunuyor.W12R640U0M'dir.

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