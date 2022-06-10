Samsung, 'yanlışlıkla' iPhone reklamı yaptı - Haberler

Samsung, geçtiğimiz günlerde hazırladığı afiş ile gündeme geldi. Samsung Üyeleri adı verilen uygulamada, iPhone modellerinde kullanılan çentiğe sahip görsel yayınlayarak 'yanlışlıkla' reklam yaptı. Bu durumu kısa süre içerisinde fark eden Samsung kullanıcıları, konuyu sosyal medyaya taşıdı.

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Samsung, topluluk forumunda da paylaşılan görsel nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Paylaşılan görsel, hiçbir Samsung modelinin çentik tasarımıyla uyuşmuyor.

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Samsung'un forumunda konu açan bir kullanıcı, "Görünüşe göre Samsung marka telefon kullanmayan bazı Samsung Electronics çalışanları var." ifadelerini kullandı. Görseli eleştiren bir diğer kullanıcı ise, "Çerçevenin ve çentiğin boyutuna bakılırsa iPhone X, XS ve 11 Pro modellerine benziyor." dedi.

Konu hakkında açıklama yapan Galaxy Store yetkilisi, "Sorumlu kişi, tasarımın kaynak dosyasını düzenleme ve değiştirme sürecinde bir hata yaptı. Uygulamada bulunan banner resmi bugün değiştirilecek ve güncellenecek. Galaxy hizmetine gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Sizlere daha iyi hizmet vermeye çalışacağız." ifadelerine yer verdi.

Afiş daha sonra Galaxy S22 serisine çok benzeyen ortalanmış bir delikli bir telefonu gösterecek şekilde değiştirildi. Bu hatanın Samsung tarafında ilk olmadığını belirten analistler, şirketin daha önce katlanabilir telefon tanıtımında Oppo Find N modelini övdüğünün altını çizdi. Samsung'un birkaç kez iPhone ile Tweet attığını da hatırlatmakta fayda var.

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