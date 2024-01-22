Samsung ve İstanbul Bilgi Üniversitesi dART Online Sertifika Programı Başlattı

Samsung ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi, dijital sanatlar alanında kendini geliştirmek isteyenler için dART Online Sertifika Programı'nı başlattı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, multi disipliner bir öğrenim ve üretim zemini sağlayan programa, dijital sanat ve teknoloji alanında kendini geliştirmek isteyenler başvurabilecek.

Program, akademisyenler ile dART Platformu Danışma Kurulu üyeleri tarafından verilen 17 video dersten oluşuyor.

Sanatçılar ve yazılımcılar ile teknolojiyle sanat alanında üretim yapanların fikirlerini gerçekleştirmesine rehberlik etmesi planlanan program, dijital sanatlar alanında hayal gücünü geliştirmeyi, yaratıcı estetikle teknoloji kullanımını bütünleştirmeyi ve yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenlerinden Başak Çakmak "Unreal Engine ile Oyun Sanatına Giriş", Dr. Öğr. Üyesi Volkan Çetin "Hareketli Grafikler: Yol tarifi/Harita Animasyonu ve Kompozit Grafik Uygulaması", Dr. Öğr. Üyesi İrem Çoban "Blender ile 3 Boyutlu Modellemeye Giriş: İzometrik Oda Modelleme", Dr. Öğr. Üyesi Dilek Gürsoy "Etkileşim Tasarımı" derslerini hazırladı.

Samsung dART Platformu Danışma Kurulu üyelerinden Hakan Yılmaz "Dijital Sanata Giriş" ve "Sanatçı Karakterini Tasarlama", Esra Özkan ise hikaye anlatıcılığı ve çevrim içi sergi platformları konusunda eğitim içeriğini oluşturdu.

Eğitime katılmak isteyenler, "https://www.bilgi.edu.tr/tr/akademik/iletisim-fakultesi/dart-online-sertifika-programi" adresini ziyaret ederek ders içeriğine ulaşabilecek.