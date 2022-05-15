Samsung'un uygun fiyatlı tableti Amazon'da ortaya çıktı! - Haberler

Samsung'un uzunca bir süredir iddialarla ve sızıntılarla gündemden düşmeyen uygun fiyatlı tableti Galaxy Tab S6 Lite konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Cihaz, bir süre önce Amazon İtalya'ya ön siparişe açıldı. Böylelikle teknik özelliklerinin büyük bir kısmı belli oldu.

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Galaxy Tab S6 Lite teknik özellikleri

2020 yılında piyasaya sürülen Galaxy Tab S6 Lite'ın yenilenmiş versiyonu konumundaki tablet, Amazon İtalya'da ön siparişe açıldı. Cihaz, ilk modele göre özellikle Android sürümü ve işlemci tarafında önemli değişiklerle geliyor.

Galaxy Tab S6 Lite; Qualcomm Snapdragon 720G'den güç alacak. 8 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; iki adet 2.3 GHz ARM Cortex-A76 (Kryo 465) ve altı adet 1.88 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 618 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Hatırlanacağı üzere ilk modelde şirketin kendi üretimi Exynos 9611 kullanılmıştı. Yeni tablet, bu sayede CPU ve GPU tarafında daha performanslı olacak.

Üründe 10.4 inç 2000 x 1200 piksel çözünürlüğüne sahip TFT LCD panel mevcut. Öte yandan 4 GB RAM ve microSD desteğiyle artırılabilen 64 GB dahili depolamayla satışa çıkacak. Pil tarafında ise 15W hızlarını destekleyen 7.040 mAh'lik bir batarya karşımıza çıkıyor.

Galaxy Tab S6 Lite, kutudan Android 12 tabanlı One UI 4.1 arayüzüyle çıkacak. Samsung'un güncelleme konusundaki son değişikliklerin ardından tablete Android 16'ya kadar yazılım desteği vermesi bekleniyor. Son olarak cihazın Amazon İtalya'da 399 euro fiyat etiketiyle ön siparişe açıldığını belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce tablet, beklentileri karşılayabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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