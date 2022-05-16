Samsung'un dijital sanat ve NFT platformu, dART tanıtıldı - Haberler

Samsung'un, Türkiye'de dijital sanat ve NFT teknolojilerinde öncü olması planlanan dijital sanat platformu "dART" tanıtıldı.

Üniversitelerle iş birliği, akademik ve online eğitimlerle dijital sanatçıların ve dijital sanata gönül vermiş gençlerin desteklenmesi, YouTube sohbet serileri, dijital sanat ve NFT sözlüğü gibi birçok hizmetin sunulacağı platformun tanıtımı, 42 Maslak'ta yapıldı.

Samsung Electronics Türkiye Başkanı ve CEO'su Philip Choi, toplantıda yaptığı açıklamada, Samsung olarak, kullanıcıların beklenti ve ihtiyaçlarını odağa aldıklarını belirterek, "Türkiye'de dijital sanata ve NFT teknolojilerine ilgi duyan herkese açık yeni bir platform ile yeni bir yolculuğa başlamanın ve bu alanı sahiplenmenin heyecanını yaşıyoruz." dedi.

Samsung Electronics Türkiye CMO Ömer Barış Gökpınar da AA muhabirine yaptığı açıklamada, platformun, dijital sanata ve NFT teknolojilerine ilgi duyan herkese açık olacağını ifade etti.

Samsung Türkiye'nin bölgesel kurumsal sosyal sorumluluk projelerine önem verdiğini vurgulayan Gökpınar, şunları kaydetti:

"Toplumun, özellikle de gençlerin, değer ve önem verdiği konularda sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeyi çok seviyoruz. 2021'in ikinci yarısından itibaren, yeni ne yapabiliriz diye baktığımızda, özellikle genç millennial (Y) kuşağın, onun altındaki Z kuşağın ve gelmekte olan alfa kuşağın, dijital dünyaya ve dijital sanata yatkın olduğunu, ilgi duyduğunu ve bu alanda gelişmek istediğini gösteren bulgulara eriştik ama bu yönde Türkiye'de öncülük eden, çalışma yapan bir şirket, bir marka olmadığını da gördük. Türkiye'deki dijital ekranların büyük bir kısmını üreten ve sunan biz olduğumuz için en çok bize yakışır dedik. O yüzden globalden de izin alarak, 2022'de bunu Türkiye'de gerçekleştirmeye karar verdik."

Gökpınar, Dart'ın bir portal, platform olduğunun altını çizerek, portalde yaklaşık 20 yıldır dijital sanat üreten NFT sanatçısı Hakan Yılmaz ve dijital sanat eserlerinin NFT haline getirilmesi ve gelir elde edilmesi alanındaki bilgi birikimiyle uzman Devrim Danyal'in yer aldığını söyledi.

Portalde, dijital sanata ve dijital sanatın NFT'leştirilmesine dair içerikler olacağını anlatan Gökpınar, "Online eğitimler var. Bugün itibarıyla portala girdiğinizde, 6 dijital sanat eğitimine kayıt yaptırabiliyorsunuz. Şu an eğitimler canlı değil. Çok yakın bir sürede canlı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm katılımcılara açık olacak

Ömer Barış Gökpınar, herkesin ücretsiz şekilde Dart'a katılarak eğitimlerden faydalanabileceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Burada ayrıca bir sözlük var. Dijital sanat, NFT, blockchain ve kripto varlık alanında bilinmeyen pek çok kavram, kelime var. Bunları açıklayan bir sözlük oluşturduk. Bir de biz Türkiye'nin önde gelen dijital sanatçılarını ziyaret edeceğiz. Onların atölye ve stüdyolarında bulunacağız. Üretimi nasıl yapıyor, ilhamı nereden alıyor ve ne tür teknikler kullanıyorlar, bunların hepsini kayıt altına alacağız ve bu portal üzerinden yayınlayacağız. Portalde yayınlanan her şeyi sosyal medya hesaplarımızdan da eş zamanlı olarak paylaşacağız. Bir stüdyoda, YouTube serisi yapacağız Hakan Bey'le. Türkiye'nin önde gelen sanatçılarını tek tek davet edeceğiz ve onlarla sohbet edeceğiz. O sohbetleri de yayınlayacağız."

Dijital sanat mekanlarıyla, dijital sanat yapmak isteyenleri bir araya getirmek istediklerini kaydeden Gökpınar, yeni sergilerin açılmasına ve yeni eserlerin üretilmesine de öncülük edeceklerini dile getirdi.

"Dijital sanat alanında rönesans Türkiye'de olacak"

NFT sanatçısı Hakan Yılmaz ise dünyadaki en başarılı 10 dijital sanatçıdan 5'inin Türk olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Araştırdığınızda, bu rakamsal olarak böyle. Refik Anadol bizde, NFT dünyasının rock yıldızı. Murat Pak, Ecem Dilan Köse, Candaş Şişman gibi inanılmaz önemli sanatçılarımız var. Bunu iki sebebe bağlıyorum. Bir, ana akım medyanın baskılandığı alanlarda, sanatçılar alternatif medyaya kayar. Bu tüm dünyada bilinen bir gerçek, benim analizim değil. Bu anlamda Türk dijital sanatçılar, ana akım medyada çok yer bulamadığı için, Instagram, Twitter vb. alternatif medya üzerinden kendi sesini duyurmaya çalıştı ve bir cevap buldular. Dünyanın her tarafından bu konuyla ilgilenen insanlar oldu. O yüzden de tüm dünyanın dijital sanata baktığı dönemde, bakılan sanatçıların hemen hepsi Türk'tü. Bu bence müthiş gurur verici bir şey."

Türkiye'deki tasarım ve sanat endüstrisinin zorlu koşullarının Türk sanatçıları teknik anlamda çok zorladığını vurgulayan Yılmaz, sanatçıların bu anlamda çok geliştiklerini ve üretim kalitelerinin çok hızlı yükseldiğini ifade etti.

Yılmaz, dijital sanat alanında rönesansın Türkiye'de başlayacağının altını çizerek, "Bence temelde bir rönesans olması için rönesanstaki gibi bir sıkışmaya ihtiyaç var. Sıkışma dediğimde, insanın aklına tatsız şeyler geliyor ama bunlar çoğunlukla çok hayırlı şeylere yol açmış sıkışmalardır. Sanat alanında, bugüne kadarki tüm devrimsel dönemlerde bu takım sıkışmalar olmuş. Burada da gençler tarafında bir sıkışma var ve bahsettiğim dijital rönesansa yol açacağını düşünüyorum bu sıkışmanın." dedi.

"NFT, Metaverse'i ete kemiğe bürüdü"

Dijital sanat eserlerinin NFT haline getirilmesi ve gelir elde edilmesine ilişkin bilgi veren dART Uzman Kurulu Üyesi ve Blockchain'in Türkiye'deki öncülerinden eğitmen Devrim Danyal, birden çok bileşenin uzun zaman kısık ateşte pişerek metaverse'i meydana getirdiğini anlatarak, "(Metaverse'in) 8 milyara yayılmasını NFT'ler sağladı. Ete, kemiğe bürünür hale getirdi. Yani kripto paralardan, kripto varlıklara evrilir olduk. Kripto varlıklar da hayatımızda, NFT'nin temel dijitalize edilmiş parçacıklarını sağladı. Geriye tek adım kaldı. Dijitalize edilmiş parçacıkları fiyatlandırmak ya da değer atfetmek. Değer atfetme yöntemine de token, token economics ya da tokenomics olarak kısalttığımız bir ekonomik düzen kurduk." değerlendirmesini yaptı.

NFT'ye dahil olmak isteyenlerin öncelikle dijital bir cüzdan sahibi olması gerektiğini vurgulayan Danyal, şöyle konuştu:

"Özellikle finans istiyorsa kripto paralarla, özellikle farklı NFT sertifikasyonu ya da benzer şekilde, sanatla ilgilenmek istiyorsalar, değişlik formatlarda yine dijital cüzdanlar aracılığıyla, birbiri arasında değiş tokuş yapar hale gelecekler. O yüzden de en temeli basit bir dijital cüzdan edinmek ve onunla hayatının artık değişmeye başladığını fark edecek. Belki NFT ile ileride paranın da değişip, tamamen değiş tokuş yöntemine evrileceğini söylemek de mümkün olabilir."

Samsung dART Platformu ile ilgili detaylı bilgiye, "https://www.samsung.com/tr/dart/" adresinden ulaşılabilecek.