Samsung'ta kriz büyüyor: TV üretimi kısıtlanacak!

Samsung, geçtiğimiz günlerde stoktaki akıllı telefonları satmakta zorlandığını açıklayarak zor günler geçirdiğini ilan etmişti. Tüketicilerden beklenen talebin gelmemesi, Galaxy akıllı telefonların bir kısmının stoklarda durmasına neden olmuştu. Şirketin gündeminden bu kriz düşmemişken şimdi de bir diğer ürün zinciri için üretim kısıtlanıyor.

Yakın zamanda şirketin satamadığı 50 milyon telefon distribütörlerde kalmış olması büyük bir krizdi. Şirketin 2022 yılı için hedeflediği toplam satışın yüzde 18'ini oluşturan 50 milyonluk stok, akıllı telefon üretiminde 30 milyonluk azalmayı getirmişti.

Samsung, akıllı telefon satmakta zorlanıyor! İşte nedeni

Samsung, TV ve ev aleti üretimi için kısıtlamaya gidiyor

Dünya genelinde yaşanan ekonomik gerileme, tüketicilerin elektronik aletlere olan talebini önemli ölçüde azalttı. Bu talep düşüşünden etkilenen ilk firmalardan biri Samsung oldu. Akıllı telefon bölümünde yaşanan stok fazlalılığının ardından şirket, TV ve ev aleti üretiminin azaltılacağını açıkladı. Ürünlere olan talepte Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın da etkisinin olduğu raporlandı.

Pazar araştırmasına göre Samsung'un stoğunu boşaltması bu yılın ikinci çeyreğinde 94 gün sürdü. Bu da geçen yılın ikinci çeyreğiyle kıyaslama yaptığımızda iki hafta geç demek. Bu süre uzadıkça ürünlerin Samsung'a maliyeti daha fazla oluyor ve şirketin gelirlerinde düşüş gözlemlenebiliyor. Geçen yıla göre yaşanan iki haftalık gecikme, Samsung gibi bir şirket için çok fazla.

Samsung, ekran üretimine yaptığı ciddi yatırımlarla televizyon üretiminin en iyileri arasında. Ev aletlerini satışa sürdüğü pazarlarda da olumlu veriler alan şirketin bu alanlarda üretimi kısması, en az akıllı telefonlarda olduğu kadar üzücü.

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