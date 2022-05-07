Samsung kullanıcıları mutlu: Uygun fiyatlı modele One UI 4.1 geldi!

Samsung cephesinde One UI 4.1 çalışmaları devam ediyor. Son zamanlarda amiral gemisi telefonlardan çok giriş ve orta segment cihazlara gelen yeni sürüm, kısa süre önce ülkemizde de satışı bulunan uygun fiyatlı bir model için yayınlandı.

Samsung'dan uygun fiyatlı tablet müjdesi!

Galaxy A32 4G, Android 12 tabanlı One UI 4.1 güncellemesi aldı

Bilindiği üzere Samsung, geçen ay Android 12 tabanlı One UI 4.1 güncellemesini Galaxy A32 5G için yayınladı. Şirket, cihazın diğer varyantını da unutmadı ve kısa süre önce yeni sürümü Galaxy A32 4G modeline göndermeye başladı.

A325FXXU2BVD6 yapı numarasına sahip One UI 4.1; 80'den fazla gizlilik ve güvenlik açığını düzelten Nisan 2022 güvenlik ekini de beraberinde getiriyor. Burada yeni sürümle ilgili ufak bir detay olduğunu belirtelim. Zira güncelleme, şu an için sadece Hindistan'ı kapsıyor.

Bu ülkede yaşıyorsanız, Ayarlar >Yazılım güncellemesi bölümüne girip "İndir ve yükle" butonuna tıklayarak telefonunuzu Android 12'ye yükseltebilirsiniz. Türkiye ve diğer bölgelerde yaşayan kullanıcıların ise bir süre daha beklemesi gerekecek.

One UI 4.1 güncellemesi nasıl yüklenir?

Telefonunuzdan Ayarlar'a girin.

Aşağıda bulunan Yazılım güncellemesine tıklayın.

İndir ve Yükle'ye tıklayın.

Eğer bir güncelleme varsa burada karşınıza çıkacaktır. İndir'i tıklayın.

Yeterince şarjınız yoksa cihazınızı kablo aracılığıyla şarja bağlayın.

Ardından indirme işlemi tamamlanınca Yükle butonuna basın.

Cihazınız yüklemeyi gerçekleştirip yeniden başlatılacaktır.

Android 12 tabanlı One UI 4.1 alan ve alması beklenen modeller şöyle;

Galaxy S serisi

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S21 FE

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 5G

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note serisi

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10+ (LTE/5G)

Galaxy Note 10 (LTE/5G)

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z serisi

Galaxy Fold (LTE / 5G)

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A serisi

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A72

Galaxy A90 5G

Galaxy A01

Galaxy A11

Galaxy A31

Galaxy A41

Galaxy A21

Galaxy A21s

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A02

Galaxy A02s

Galaxy A03s

Galaxy A12

Galaxy A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy M serisi

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M01

Galaxy M02s

Galaxy M02

Galaxy M21

Galaxy M21s

Galaxy M22

Galaxy M31

Galaxy M31 Prime Edition

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M51

Galaxy M31s

Galaxy M52 5G

Galaxy F serisi

Galaxy F41

Galaxy F42 5G

Galaxy F62

Galaxy F02s

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy Xcover serisi

Galaxy Xcover Pro

Galaxy Xcover 5

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A 8.4

Galaxy Tab A7

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung'un One UI 4.1 güncelleme politikası nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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