Samsung, Galaxy S23 ile dört yıllık geleneği bozuyor!

Samsung, şubat ayında Galaxy S22 serisini tanıtmasının ardından vakit kaybetmeden halefi Galaxy S23 üzerinde çalışmaya başladı. Modellerle ilgili bugüne dek çok fazla detay ortaya çıkmadı, ancak iddialara göre özellikle kamera tarafında bazı iyileştirmelerle gelecekler.

Galaxy S23 ile ön kamera çözünürlüğü artabilir

Samsung, 2019'da 10 Megapiksel selfie kameralı Galaxy S10'u piyasaya sürdü. Selefi Galaxy S9'a göre 2 Megapiksellik artışla gelen seri, dört sene boyunca Galaxy S22 serisine dek (Ultra hariç) aynı çözünürlükle devam etti.

GalaxyClub'ın haberine göre bu durum yakında değişebilir. İddialara göre Samsung, Galaxy S23 ve S23+ modellerinde 12 Megapiksel ön kamera kullanacak. Öte yandan cihazların ekran altı kamerayla geleceği iddiaları da söz konusu.

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Samsung'un Galaxy S23 Ultra'nın ön kamerasında herhangi bir değişiklik yapıp yapmayacağı ise merak konusu. Ancak Galaxy S22 Ultra'daki 40 Megapiksellik sensörün halefinde de değişmeden kullanılacağı düşünülüyor.

Galaxy S serisi, Exynos ve Snapdragon olmak üzere iki sürümle satışa çıkıyor. Galaxy S23 serisinde de benzer bir durum olması bekleniyor. Burada Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 öne çıkıyor. Bu yılın sonlarında tanıtılacak yonga seti; bir Cortex-X3, iki Cortex-A720, iki Cortex-A710 ve üç Cortex-A510 çekirdeklerine sahip olacak. Grafik tarafında ise Adreno 740 yer alacak. Aynı zamanda TSMC'nin 4 nm üretim sürecinden geçecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce cihazların ön kamera çözünürlükleri artacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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