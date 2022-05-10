Samsung, Galaxy S23 ile çıtayı yükseltiyor: 200 Megapiksel sensör hazır!

Samsung, 2022 yılına Galaxy S22 ailesi ve S21 FE modelleriyle hızlı bir giriş yaptı. Öyle ki şirket, bu yılın ilk çeyreğinde Apple'ın da önüne geçmiş durumda. Öte yandan yeni amiral gemisi telefonlarına yoğunlaşan Samsung, Galaxy S23 ile iddialı gelmeye hazırlanıyor.

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Samsung'un en yeni 200 Megapiksel sensörü ISOCELL HP3 hazırlandı

Samsung, S22 Ultra cihazında 108 Megapiksellik sensör kullanarak akıllı telefonlardaki kamera sistemini bir üst seviyeye taşıdı. Daha önce de 200 megapiksel geleceği bilgisi bizlere ulaşmıştı. Ancak bu sensörün bu yıl içinde tamamlanması beklenmiyordu.

Elini çabuk tutan Samsung, Galaxy S23 ile akıllı telefonlardaki kamera geleneğini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Son yayınlanan raporlara göre Samsung, 200MP görüntüleme sensörü olan ISOCELL HP3'ü geliştirmeyi tamamlamış durumda.

Öte yandan daha önce elde edilen bilgilere göre bilgilere göre Samsung, önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen Galaxy S23 serisinin bir kısmında MediaTek işlemci kullanmaya hazırlanıyor. Ancak Snapdragon işlemcinin pazar genelinde kesinlikle bulunacağı vurgulandı.

Bunun dışında geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan ve yılın ikinci yarısında tanıtılması beklenen Galaxy S22 FE'de de MediaTek işlemci kullanılacağına yönelik iddialar da geçerliliğini koruyor. Ancak son rapor, akıllı telefonda MediaTek yonga setinin tek olmayacağını iddia etti. Yani cihazda MediaTek'e ek olarak bölgelere göre değişkenlik gösteren bir işlemci daha kullanılabilir.

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