Samsung, Unpacked 2022 etkinliği kapsamında merakla beklenen Samsung Galaxy S22 ile Xiaomi'nin en güçlü ve en pahalı modeli Xiaomi 12 Pro akıllı telefonunu karşılaştırdık. İşte Samsung Galaxy S22 Ultra vs Xiaomi 12 Pro videomuz sizlerle.

Samsung Galaxy S22 Ultra vs Xiaomi 12 Pro!

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Samsung Galaxy S22 Ultra özellikleri

6.8 inç Edge QHD+ çözünürlüklü Dinamik AMOLED 2X ekran ile gelen Galaxy S22 Ultra, 120 Hz değişken ekran yenileme hızına sahip. PUBG Mobile gibi oyunlarda öne çıkan 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı da bulunan bu ekranda yapay zeka destekli mavi ışık kontrolü bulunuyor.

Telefonun en çok merak edilen bileşeni tabi ki işlemcisi. Bilindiği üzere Samsung, önceki serilerde Snapdragon ve Exynos işlemcili iki farklı model tanıtıyor, ülkemizde ise Exynos işlemcili sürümler satışa çıkıyordu. Bu sefer durum değişti ve birçok kişinin beklediği haber nihayet geldi. Bu yıl Snapdragon 8 Gen 1 işlemcili Galaxy S22 modelleri Türkiye'de satışa sunuldu.

Tüm modellerinde Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisini kullanan Galaxy S22 ailesinin en güçlüsünün kamera tarafına baktığımızda dörtlü arka kamera tasarımını görüyoruz. 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açı, 108 Megapiksel f/1.8 geniş açı, 10 Megapiksel telefoto kamera 3x optik zoom f/2.4 ve 10 Megapiksel telefoto kamera 10x optik zoom f/4.9 ile gayet başarılı bir kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta ise 40 Megapiksel f/2.2 özçekim kamerası bulunuyor.

8 GB ve 12 GB RAM ile 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı seçenekleri ile karşımıza çıkan Galaxy S22 Ultra, 5.000 mAh bataryaya sahip. Cihaz, 45W kablolu ve 15W kablosuz şarjı desteklerken ters kablosuz şarj özelliği ile de diğer telefon ve aksesuarları şarj edebiliyor. Ancak şimdiden belirtelim cihazın kutusundan şarj adaptörü çıkmıyor.

Samsung Galaxy S22 Ultra teknik özellikleri