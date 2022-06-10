Samsung Galaxy S22 için kritik güncelleme yayınlandı! - Haberler

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Samsung Galaxy S22 için kritik güncelleme yayınlandı!

Shiftdelete - Güncel
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Samsung Galaxy S22 için kritik güncelleme yayınlandı!

Galaxy S22 serisi için Haziran 2022 güvenlik yaması yayınlandı. Galaxy S22 için gelen güncelleme, S90xNKSU1AVF1 yapı numarasına sahip.

Samsung, Galaxy S22 serisini şubat ayında yapılan Galaxy UNPACKED etkinliğinde vitrine çıkardı. Daha öncekilerde olduğu gibi Exynos ve Snapdragon sürümleriyle satışa çıkan modeller, ilk güncellemelerini şubat ayının sonunda aldı. Son olarak şirket, ilgili cihazlar için Haziran 2022 güvenlik yamasını yayınladı. Güncelleme, gizlilik ve güvenliğin iyileştirmelerinin yanı sıra kamera performansını da artırıyor.

Galaxy S22 için kamera performansını artıran güncelleme

Samsung, Galaxy S22 serisi için Haziran 2022 güvenlik yamasını yayınladı. Güncelleme, S90xNKSU1AVF1 yapı numarasıyla geliyor. Gizlilik ve güvenlik iyileştirmelerinin yanı sıra cihazların kamera performanslarını artırıyor.

Şirketin kamera ekibindeki bir görevli, güncellemenin beraberinde getirdiği yenilikleri paylaştı. Buna göre yama; video kaydı için optimize edilmiş depolama, geliştirilmiş portre modu performansı, resim çekerken doğal netlik ve iyileştirilmiş kontrast gibi birçok yenilikle geliyor.

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Haziran 2022 güncellemesi, 1,7 GB boyutunda. Aynı zamanda şimdilik sadece Güney Kore için yayınlandı. Diğer ülkelerdeki kullanıcıların ise bir süre daha beklemesi gerekiyor. Güney Kore'de yaşıyorsanız, Ayarlar >Yazılım güncellemesi bölümünden indirmeyi başlatabilirsiniz. Burada gözükmüyorsa muhtemelen size henüz ulaşmamıştır ve bir müddet beklemeniz gerekebilir.

Samsung Galaxy S22 Ultra teknik özellikleri

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1Depolama ve RAM: 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama / 8 GB ve 12 GB RAMEkran: 6.8 inç Edge QHD+ Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz değişken yenileme hızı, 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı, yapay zeka destekli mavi ışık kontrolüDiğer: IP68 sertifikası, NFC ile Samsung Pay, Ultrasonik parmak izi okuyucu, S-PenArka Kamera: 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açı + 108 Megapiksel f/1.8 geniş açı + 10 Megapiksel telefoto kamera 3x optik zoom f/2.4 + 10 Megapiksel telefoto kamera 10x optik zoom f/4.9Video Çekimi: 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo ses kaydı, gyro-EISÖn Kamera: 40 Megapiksel f/2.2Batarya ve Şarj: 5.000 mAh batarya – 45W kablolu ve 15W kablosuz şarj, ters kablosuz şarj özelliğiBağlantı: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, NFCİşletim Sistemi: One UI 4.1 ile Android 12Boyut ve Ağırlık: 77.9×163.3×8.99 mm – 229 gr

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