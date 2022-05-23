Samsung Galaxy S21 FE inceleme! - Haberler

Samsung Galaxy S21 FE inceleme videosu ile beraber karşınızdayız. Bu videomuzda, Samsung'un uzun zamandır merak edilen amiral gemisi telefonu Samsung Galaxy S21 FE özellikleri neler yakından bakarken sizlere tecrübelerimizi aktarıyoruz.

Samsung Galaxy S21 FE inceleme

ShiftDelete.Net olarak farklı videolar ile karşınızdayız. Bu videomuzda, Galaxy S21 FE hakkındaki tecrübelerimizi söylüyoruz. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve sizleri videomuz ile baş başa bırakalım.

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Samsung Galaxy S21 FE özellikleri

Galaxy S21 FE, 177gram ağırlığa ve 7,9 mm kalınlığa sahip. Telefonun ekranı 6.4 inç büyüklüğünde. Bu ekran Dinamik AMOLED 2x FHD+ çözünürlüğe sahip ve ön kamera delik çentik şeklinde ekrana konumlandırılmış. Ayrıca telefon, 120 Hz ekran yenileme özelliği ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip sahip. Telefonun içerisinde işlemci olarak 5 nm fabrikasyon süreçli Exynos 2100 işlemcisini görüyoruz. Bu 8 çekirdekli işlemci, telefonun performansında büyük rol oynuyor.

Telefon arkada 3 ve önde 1 olmak üzere toplam 4 kamerası var. Akıllı telefonun ana kamerası 12 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram değerine sahip. Geriye kalan kameralardan geniş açılı kamera 12 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram değerine sahip ve son kamera olan telefoto kamera da 8 Megapiksel çözünürlüğe ve f/2.4 diyafram değerine sahipler. Ön kamera ise 32 megapiksel çözünürlüğünde, f/2.2 diyaframa sahip bir değer ile karşımıza çıkıyor.

Telefonun batarya tarafında ise 4.500 mAh büyüklüğünde bir batarya ile karşımıza çıkıyor. Galaxy S21 FE, 25W kablolu, 15W kablosuz şarj olabilirken kablosuz güç paylaşımı da yapabiliyor..

6 GB/8 GB RAM ile 128 GB/256 GB depolama alanı seçenekleriyle satışa sunulacak Galaxy S21 FE, kutusundan Android 12 One UI 4.0 ile çıkıyor.

Galaxy S21 FE teknik özellikleri