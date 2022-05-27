Samsung Exynos 2300 geliyor: İşte ilk bilgiler - Haberler

Samsung'un Galaxy S serisi telefonlarında kullanmak üzere, Apple Silicon rakibi özel bir yonga seti geliştirmeyi planladığı konuşulurken; şimdi de Exynos serisiyle alakalı bir gelişme yaşandı. Ocak ayında tanıtılan Exynos 2200'ün devamı niteliğindeki Exynos 2300 hakkında ilk bilgiler geldi.

SamMobile'ın haberine göre, Samsung amiral gemisi telefonları için yeni bir Exynos işlemci geliştirmeye başladı. Önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen üst düzey işlemcinin kod adı (S5E9935), Galaxy S22'de kullanılan Exynos 2200'ün kod adına (S5E25) çok benziyor. Bu da, Exynos 2300 adını taşıyacağını gösteriyor.

Exynos 2300, Galaxy S23 serisiyle mi gelecek?

8 çekirdekli bir yapıya sahip olan Exynos 2200, AMD'nin RDNA 2 grafik mimarisi tarafından desteklenen Xclipse GPU'yu bünyesinde barındırıyor. Sızdırılan bilgilere göre Exynos 2300'de de Xclipse'nin verimlilik ve performans bakımından daha gelişmiş bir versiyonu yer alacak.

Exynos 2200, EUV (Aşırı Ultraviyole Litografi) tekniğiyle 4nm üretim sürecinden geçerken; Exynos 2300'ün 3nm fabrikasyon süreciyle üretileceği ve Galaxy S23 serisinde kullanılacağı da, gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Orta sınıf cihazlara özel Exynos işlemci de yolda

Samsung, Exynos 2300'ün yanı sıra S5E8535 kod adıyla bilinen bir işlemci daha geliştiriyor. Bu işlemci hakkında herhangi bir bilgi ise bulunmuyor. Ancak Galaxy A33 ve Galaxy A53 modellerine güç veren Exynos 1280'in S5E8825 model numarasına sahip olduğu düşünülürse, yeni işlemcinin orta segment cihazlara hitap ettiğini söyleyebiliriz.

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Geçtiğimiz günlerde, Galaxy S23 ve S24 serilerinde Exynos yerine tamamen Snapdragon işlemci kullanılacağı iddia edilmişti. Şimdi ise S23 serisinin Exynos 2300 ile çıkacağı söyleniyor. Bu noktada nihai kararı Samsung verecek.

Galaxy S23 ve Exynos 2300 ikilisinden neler bekliyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.

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