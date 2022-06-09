Samsung'dan yeni oyuncu monitörü! En iyisi bu mu? - Haberler

Samsung, yeni nesil oyuncu monitörlerini tanıtmaya başladı. Dikkatleri üzerine toplayan 3 model ise Odyssey Neo G8, G7 ve G4 oldu. Bu cihazların bu ay itibariyle ABD başta olmak üzere tüm dünyada satışa çıkacağı söylendi. İşte özellikleri…

Samsung Odyssey Neo G8, G7 ve G4 geliyor!

Samsung Odyssey Neo G8, 240 Hz yüksek tazeleme hızı sunan dünyanın ilk 4K oyuncu monitörü olarak boy gösterdi. Serinin G7 modeli ise yine 4K çözünürlük vadediyor. Fakat tazeleme hızı yalnızca 165 Hz. G4 ise Full HD çözünürlüğü ile 240 Hz tazeleme hızına sahip. Ayrıca hepsi 1 Ms tepki süresini standart olarak sunuyor.

Yani Samsung bu 3 modeli ile birlikte hem yüksek tazeleme hızı isteyenlere hem de yüksek çözünürlük isteyenlere hitap ediyor. Tabii biraz tuzlu da olsa ikisini de elde etmek G8 modeli ile birlikte münkün oluyor.

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Buna ek olarak bir de boyut farkları olduğunu söyleyelim. Odyssey Neo G8 ve G7 modelleri 32 inçlik bir panel kullanıyor. G4 ise biraz daha alışageldiğimiz 27 ve 25 inç şeklinde 2 farklı ekran boyutuna sahip. Ayrıca G8 ve G7'in 1000R kavisli bir yapısı bulunurken G4'ün düz olduğunu belirtelim.

Tüm modellerin en boy oranı standart olarak 16: 9 geliyor. Fakat ekran parlaklığı konusunda oldukça şaşırtan değerler görüyoruz. Çünkü G4 HDR10 kullanırken, G8 ve G7 Quantum HDR 2000 ile birlikte geliyor. Bu nedenle kağıt üstünde G4 yalnızca 400 nit sunarken, G8 ve G7 350 nit parlaklığa çıkabiliyor. Ancak 4K destekli bu iki model, tam 2000 nite kadar destek sunuyor.

Her üç monitörün de görüş açısı 178 derece. Oyun tarafında ise G8 ve G7 FreeSync Premium Pro desteği sunarken G4 FreeSync Premium ve G-Sync Compatible desteğine sahip. Bağlantı noktalarına baktığımızda ise hepsi Display Port ve HDMI'ı standart olarak sunarken G4 dışındakiler aynı zamanda USB 3.0 çıkışlarına da sahip.

Yeni Odyssey serisi fiyatları

Neo G8: 1.499 dolar/ Vergisiz hariç 25 bin 850 TL

Neo G7: 1.299 dolar/ Vergisiz hariç 22 bin 400 TL

G4 27 inç: 385 dolar/ Vergisiz hariç 6 bin 635 TL

G4 25 inç: 325 dolar/ Vergisiz hariç 5 bin 600 TL

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