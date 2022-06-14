Samsung'dan uygun fiyatlı modele Android 12 güncellemesi

Samsung, Aralık 2021'de uygun fiyatı ve özellikleri ile dikkat çeken Galaxy A13 modelini tanıttı. Şirket bugün, Galaxy A13 5G için Android 12 güncellemesi yayınladı.

Samsung, Galaxy A13 5G için Android 12 güncellemesi yayınladı

Şimdilik sadece ABD kullanıcıları için indirilebilir olan güncelleme, OneUI 4.1 arayüzüne sahip. A136USQU2BVE9 güncelleme koduyla sunulan Android 12 güncellemesinin yakında tüm ülkelerde yayınlanacağı tahmin ediliyor.

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Samsung Galaxy A13 5G, gücünü MediaTek tarafından üretilen Dimensity 700 işlemciden alıyor. Giriş seviyesi cihazlarda kullanılan işlemcide 2 adet 2.2GHz ve 4 adet 2.0GHz çekirdek bulunuyor.

6.5 inç HD Plus ekran ile karşımıza çıkan model, 720×1600 çözünürlüğe sahip. Galaxy A13 5G modelinde LCD panel tercih eden Samsung, giriş seviyesi cihaz olmasına rağmen kullanıcılara 90Hz deneyimi sunuyor.

Diğer modellere göre düşük özelliklere sahip olan Galaxy A serisi, kullanım deneyimi konusunda beklentileri fazlasıyla karşılıyor. 4 GB RAM ile karşımıza çıkan Samsung Galaxy A13 5G, ne yazık ki 64 GB depolama ile dahili hafıza konusunda sınıfta kaldı.

Üçlü kamera dizilimine sahip olan modelde 50 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel makro lens ve 2 Megapiksel derinlik sensörü mevcut. Ön kamerada ise 5 Megapiksel lens kullanılmış.

Samsung Galaxy A13 5G teknik özellikleri