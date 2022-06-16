Samsung'dan S21 serisine uygun fiyatlı üye!

Samsung bu yaz bitmeden S21 serisine yeni bir ürün eklemeyi düşünüyor. Üstelik bu sefer oldukça uygun fiyatlı bir cihazla karşımıza çıkacak. İddialar göre bu akıllı telefon S21 FE 4G veya S21 FE Lite (muhtemelen bu seçenek) olarak adlandırılacak. Peki S21 FE Lite özellikleri nasıl olacak?

Samsung S21 FE Lite, özellikleri ile orta sınıf şampiyonu olabilir!

ABD, Avrupa ve Kore'de önümüzdeki Temmuz veya Ağustos ayında piyasaya sürülmesi beklenen S21 FE Lite, özellikleri itibariyle orta sınıfa hitap edecek. Zira içerisinde Qualcomm'un sıkça gördüğümüz Snapdragon 720G işlemcisi yer alacak.

Fakat sızıntıların bir kısmı, Samsung'un bu cihazla kendi Exynos işlemcilerini kullanacağını işaret ediyor. Bu durumda S20 FE'de de yer alan eski amiral gemisi Exynos 990'ı veya bu ayarda bir çipi görebiliriz. Ancak şu an için orta segmente hitap edeceğini düşünürsek Qualcomm işlemci ile gelmesi daha muhtemel gözüküyor.

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Diğer donanım sızıntılarına baktığımızda ise 6 GB RAM, 128 GB depolama, 25W destekli 4.500 mAh batarya,3'lü kamera dizilimi ve 6.5 inç veya 6.4 inç AMOLED bir panele sahip ekranla birlikte geleceği tahmin ediliyor. Ayrıca HDR ve 120 Hz tazeleme hızı gibi desteklerin de sunulması bekleniyor.

Fiyat tarafına geldiğimizde henüz bir sızıntı bulunmuyor. Fakat birçok kaynak Samsung'un bu cihazı standart FE modellerinden daha uygun fiyata satışa çıkartacağını varsayarak 400 ila 500 Euro arasında olacağını tahmin ettiklerini söylüyor.

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