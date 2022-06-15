Samsung'dan heyecanlandıran telefon patentleri!

Akıllı telefon pazarında 2022 yılının ilk çeyreğini lider kapatan Samsung, bu durumu pekiştirmek niyetinde. Samsung, son dönemde popülerliği artan katlabilir telefon pazarında da Galaxy Z Fold ve Z Flip modelleri ile öne çıkıyor. Koreli üretici aldığı yeni patentler ile katlanabilir akıllı telefon model gamını da genişletmeye hazırlanıyor.

Samsung katlanabilir telefonlar için yeni patentler aldı

Samsung'un katlanabilir telefonlar için 10 yeni patent başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Farklı tarzda katlanma işlevleri içeren bu patentler Samsung'un katlanabilir telefonlarının geleceğine de ışık tutuyor. Samsung, bu son aldığı patentler ile birlikte bu pazardaki patent sayısını 20'ye çıkarmış durumda.

Samsung'dan uygun fiyatlı katlanabilir telefon müjdesi!

Koreli teknoloji devi, Fold and Flip serisi akıllı telefonlarıyla şimdiden katlanabilir akıllı telefon pazarında önemli bir yer edinmiş durumda. Yeni patentler ise Samsung'un katlanabilir telefon konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.

Samsung'un ortaya çıkan patentleri arasında genişleyebilen sürgülü ekranlı bir telefon da yer alıyor. Şirket Mayıs ayında bu tür bir prototipi sergilemiş ve büyük bir heyecan uyandırmıştı. Şimdi ise genişleyen ekrana sahip bu patentler ile Samsung'un planlarını daha net bir şekilde görmüş olduk.

Patent görsellerinde ilk bakışta standart bir akıllı telefon gibi görünen cihazın daha sonra genişleyerek tablet benzeri bir yapıya ulaştığını görüyoruz. Telefonun arka kısmında da görüldüğü kenarlardan ayrılarak genişliyor.

Tabi ki bu tür telefonlar dayanıklılık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Özellikle katlanabilir telefonlarda bu sorun ilk etapta büyük sorun yaratmıştı. Bu sorun hala tam anlamıyla çözülmüş değil. Bakalım Samsung ilerleyen dönemde bu sorunları çözerek nasıl telefonlarla karşımıza çıkacak?

Tabi ki tüm patentlerin gerçeğe dönüşmeyeceğini biliyoruz ancak yine de bu patentler ile birlikte Samsung'un gelecek planlarına net bir bakış atmış olduk. Peki siz katlanabilen telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung dayanıklılık sorunlarını çözebilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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