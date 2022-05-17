Samsung'dan dijital sanatın gelişimi için önemli adı - Haberler

Telefon, tablet ve ekranlar gibi ileri teknoloji ürünleriyle dijital sanatın oluşumuna verdiği desteği tüm dünyada sürdüren Samsung, Türkiye'de dijital sanatın gelişimine katkı sunacak dART Dijital Sanat Platformu'nu tanıttı.

Türkiye'nin dijital sanat ve NFT teknolojileri alanında öncü isimlerinden oluşan bir uzman kurulu ile birlikte tanıtılan platform, hem dijital sanatın dünyadaki gelişimi, hem de Türkiye'de bu alanda yaşanan yenilikler hakkında güncel, yol gösteren ve bu alanı sahiplenen bir platform herkesin kullanımına açık olacak.

Samsung, dART Platformu'nu tanıttı!

Samsung, Türkiye'de dijital sanata ve NFT teknolojilerine ilgi duyan herkese açık dART Plarformu ile

dijital sanata dair akıllarda olan soru işaretlerini gidermeyi, bu alanla ilgili gerek sanatçı ve gençler,

gerekse de sanat sever herkese yaşayan, güncel bir bilgi kaynağı sunmayı hedefliyor.

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Dijital sanatın Türkiye'deki evrimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen platform, dijital sanat ve NFT teknolojileri alanında öncü isimlerinden oluşan bir uzman kurulu ile birlikte yolculuğuna başladı.

Platform kapsamında; üniversite işbirlikleri, akademik ve online eğitimlerle dijital sanatçıların ve dijital sanata gönül vermiş gençlerin desteklenmesinin yanı sıra YouTube sohbet serilerinden, dijital sanat ve NFT sözlüğüne varan hizmetlerin sunulması amaçlanırken, Türkiye'nin önde gelen dijital sanatçılarının atölye ve stüdyolarına ziyaretler de gerçekleştirilecek.

Nasıl ilham aldıkları, çalışma teknikleri ve rutinleri paylaşılacak. Ayrıca, önümüzdeki dönemde dijital sanat sergileri için kürasyon tarafında yönlendirmelerde bulunularak, yeni sanatçıların kendilerini görünür kılmasına yön veren çalışmalar yapılacak. Tüm bu hizmetlerle birlikte platformun sanatçılar ve gençler için yol gösterici bir rehber olarak konumlanması hedefleniyor.

Samsung dART Platformu'nun önemli bir ihtiyacı gidereceğini vurgulayan Samsung Electronics Türkiye Başkanı ve CEO'su Philip Choi, konuyla ilgili şunları söyledi: "Samsung olarak, kullanıcıların beklenti ve ihtiyaçlarını odağa alarak, tüm dünyada teknolojinin yükselen trend ve kavramları ile ilgili çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz.

Geçtiğimiz aylarda Samsung Başkan Yardımcısı Han Jong Hee de şirketimizin kendi Metaverse'ünü oluşturacağını ve bu konudaki planlarını paylaşmıştı. Samsung Türkiye olarak biz de, bu bakış açısına paralel bir şekilde, Türkiye'de dijital sanat ve NFT teknolojilerinin gelişimi konusunda öncü bir rol üstlenerek, inisiyatif alıyoruz.

Türkiye'de dijital sanata ve NFT teknolojilerine ilgi duyan herkese açık yeni bir platform ile yeni bir yolculuğa başlamanın ve bu alanı sahiplenmenin heyecanını yaşıyoruz."

Platformda, yaklaşık 20 yıldır dijital sanat üreten NFT sanatçısı Hakan Yılmaz ve dijital sanat eserlerinin NFT haline getirilmesi ve gelir elde edilmesi alanındaki bilgi birikimiyle uzman Devrim Danyal yer alıyor.

Herkese açık bir platform

Dijital sanatın gelişim evrelerinden, nasıl yapıldığına ve ülkemizdeki mevcut durumuna değin geniş bir perspektifte değerlendirildiği dART Plarformu'nun tanıtımına ev sahipliği yapan Samsung Electronics Türkiye CMO'su Ömer Barış Gökpınar, konuşmasında şunları söyledi:

"Samsung olarak, halihazırda telefon, tablet gibi mobil cihazlarımızla dijital sanat üretimine katkı sunuyoruz. Ayrıca, Lifestyle TV ekranlarımızla dijital sanatı sergileme konusunda da alternatif sunuyoruz. Dijital ürünlerimizi dijital sanatı da kapsayacak şekilde tasarlıyor ve sunuyoruz. Sanata verdiğimiz desteği teknolojiyle birleştirirken, dART Platformumuzla da bu alanda uzman, ülkemizin dijital sanat ve NFT teknolojileri alanında öncü isimlerinden oluşan bir uzman kurulu oluşturduk.

Portalımızı alanında uzman isimlerin moderasyonunda sürekli olarak besleyerek, hem dijital sanatın dünyadaki gelişimi, hem de Türkiye'de bu alanda yaşanan yenilikler hakkında güncel, yol gösteren ve bu alanı sahiplenen bir platform olarak herkesin kullanımına sunuyoruz. Portalımız içerisinde oluşturacağımız akademi ve online eğitimlerle sanatçıları ve gençleri de bu alanda geliştirmeyi hedefliyoruz.

Ayrıca, uzman kurulumuzun katkılarıyla ülkemizin önde gelen dijital sanatçılarının atölye ve stüdyolarına ziyaretler düzenleyecek; uzmanlarımızla üniversitelerin ilgili fakültelerine konuk olacağız. Çalışma teknikleri ve rutinlerini, ilham kaynaklarını yerinde öğreneceğiz. Tüm merak edilenleri kendilerine sorma fırsatı bulacağız. Oluşturacağımız Dijital sanat ve NFT sözlüğü ile de merak edilen kavramların hepsine yanıt vereceğiz.

Yine dijital sanat ve NFT ile ilgili önde gelen isimleri platformumuzda konuk edecek, YouTube sohbet serileri ile yaşayan ve sürekli güncellenen bir bilgi kaynağı sunacağız. Ayrıca, dijital sanat sergileri için kürasyon tarafında yönlendirmelerde bulunmayı, ülkemizde bu alanda çeşitlilik oluşmasına katkı sunmayı da amaçlıyoruz.

Türkiye'deki genç sanatçıları desteklemek ve dijital sanatı geliştirmek için çıktığımız bu yolda yaptığımız ilk etkinliğimizde küçük bir sergi oluşturmamız için eserlerini paylaşan sevgili Hakan Yılmaz, Ecem Dilan Köse, Yasin Yaman, Necmi Deniz Akıncı ve Berk Kır'a teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Bununla birlikte platformun bir diğer hedeflerinin ise dijital sanat sergileri için kürasyon desteği de sunarak, yeni sanatçıları görünür kılmak olduğunu ifaden Gökpınar, "Bu yolculuğumuza ilk etapta; alanında uzman, ses getirmiş iki önemli isimden oluşan uzman kurulumuzun desteğiyle başlıyoruz. Platformumuza katkı sunacak uzman kurulumuzun gelecekte bir küratörle birlikte daha da büyümesini arzu ediyoruz.

Bu doğrultuda, ilk etapta uzman kurulumuzdan Hakan Yılmaz ise sanatçıların altyapısını nasıl geliştirebileceği ve eserlerini dijital ortamda sergilemeleri konusundaki bilgileriyle kapsamlı bir danışmanlık sunacak. Devrim Danyal ise özellikle eserlerin NFT haline getirilmesi ve gelir elde edilmesi alanındaki bilgi birikimi ve tecrübeleri ile danışmanlık sağlayacak." dedi.

1990'lı yıllarda ortaya çıkan dijital sanat ve ürünlerinin kökenlerinin 1960'lı yıllara dayandığını aktaran NFT sanatçısı Hakan Yılmaz ise, "Dijital sanat, üretim süreçleri, sunum biçimleri, satış biçimi gibi konularda, bilgisayar ve teknoloji ile müthiş bir ortaklığa sahip olduğu için farklılaşıyor. Dijital olsun ya da olmasın, projesyonel anlamda sanat üretebilmek için temel sanat eğitimi alınması gerektiğini düşünüyorum.

Bu, illa bir akademiden alınmak zorunda değil; günümüzde konu ile ilgili sınırsız denebilecek kaynaklar bir çok online mecrada bulunuyor. Sanatçıların maddi ve manevi hakları ile ilgili olarak da bu konunun esasen NFT öncesi ve NFT sonrası olarak ikiye ayrıldığını söyleyebiliriz.

NFT öncesi dijital sanat eseri satışları konvansiyonel yöntemlerle, yani geleneksel bir sözleşme ile yapılıyordu ve eserin kopyalanması problemi hemen her satışta dev bir problem yumağına dönüşüyordu. NFT sonrası bu konu blockzincir üzerinde sistematik şekilde çözüldüğü için, nihayet beklediğimiz günler geldi diyebiliriz" dedi.

dART Uzman Kurulu Üyesi ve Blockchain'in Türkiye'deki öncülerinden eğitmen Devrim Danyal ise, "Öncelikle, dijital sanat ve NFT'nin tarihsel gelişimine baktığımızda, sürecin kayıt dönemi kadar eski olduğunu ve günümüze kadar farklı formatlarda dönüştüğünü gözlemliyoruz. Hikayesi de bu yüzden küresel tüm sektörleri kapsıyor.

NFT'nin hayatımıza ilk girişi esasen finansal bazda kripto paralar aracılığıyla gerçekleşti. Herkesin ilgisini çekmekte yetersiz kalan finansal ekosistemdeki NFT'ler öncelikle sanatla buluşarak hayatımıza kimlik, sertifikasyon, renk, ahenk ve ritm katarak kripto varlıklara evrildiler diyebiliriz. Aklınıza gelen gelmeyen, elle tutulan tutulmayan, gözle görünen görünmeyen, katı, sıvı, gaz kayıt altına alabildiğimiz her olguyu dijitalize edip metalaştırıyor ve birer NFT haline getirebiliyor ve tüm sektörleri baştan dizayn edebilir hale geliyoruz. " diye konuştu.

Samsung dART Platformu ile ilgili daha kapsamlı bilgi için; Buraya tıklayabilirsiniz.

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