Samsung akıllı telefonda coştu! Şirketten rekor büyüme - Haberler

Akıllı telefon dünyası, son yıllarda oldukça sıkı bir rekabete sahne oluyor. Koronavirüs ve çip sıkıntısı gölgesinde geçen son iki yılda sektördeki birçok önemli şirket, büyük satışlar yaparak popülerliğini arttırdı. Bunlardan birisi olan Samsung da yoğun çalışmalarıyla piyasada sıçrama yaptı.

Samsung'un pazar payı son 5 yılın zirvesinde

Sansung, 2022'nin başında tanıttığı amiral gemisi akıllı telefonu ile piyasalara hızlı giriş yapmıştı. Daha önce elde edilen veriler de şirketin son dönemde önemli bir sıçrama yaptığını söylüyor. Son olarak Counterpoint Research'ün küresel akıllı telefon pazarıyla ilgili en yeni raporu bu gerçeği pekiştirdi.

Üretim etkilenecek: Samsung, yüksek enflasyona yenik düştü

Raporda Samsung göze çarpıyor. Buna göre şirket, Nisan ayında yüzde 24'lük bir pazar payına ulaşarak son 5 yılın en büyük değerine ulaştı. Samsung, son olarak 2017'de yüzde 24,5'lik bir pazar payına sahip olmuştu.

Samsung'un son dönemdeki bir sıçrayışının altında koronavirüs tedbirlerinden daha az zarar görmesi yatıyor. Öyle ki şirket, üretimde Çin'e bağlılığı önemli ölçüde azalttı. Öte yandan Çin'in "koronavirüse karşı sıfır tolerans" politikası birçok üreticiyi son dönemde zor duruma soktu.

Bu dönemde Apple nispeten sessiz kaldı. Akıllı telefon kısmında sadece iPhone SE 2022'yi tanıtan şirket, amiral gemisi akıllı telefonu için çalışmalarını sürdürüyor. Apple yüzde 18 ile ikinci sırada, yüzde 13 ile Xiaomi kendine yer buldu.

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