Samsun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Havza'da toplandı

Samsun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Havza ilçesinde toplandı.

Havza Ziraat Odası ev sahipliğinde Samsun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Aslan Kaya'nın başkanlığında gerçekleşen toplantıda, bölge çiftçilerinin sorunları görüşüldü ve çözüm yolları hakkında istişarelerde bulunuldu.

Kaya, toplantının çiftçilerin sorunlarının hızlı bir şekilde çözüme kavuşması adına önemli olduğunu ifade ederek, "Burada tespit edeceğimiz konular ve çözüm önerilerimizi bir üst kurul ve ilgili makamlara ileteceğiz." dedi.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ise toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Çiftçilerimizin sorunlarının üst makamlara ulaşması adına bu tür toplantıları aksatmadan gerçekleştirmekteyiz. Üreten ve kendi kendine yeten bir ülke olabilmek için üretici ve çiftçilerimize sahip çıkılması gerekiyor." diye konuştu.

Toplantı sonrası alınan tavsiye kararları, üst kurullara sunulmak üzere raporlaştırıldı.