Samsun Yeşilay'dan Aile Yılı Kapsamında Farkındalık Eğitimi

Samsun Yeşilay'dan Aile Yılı Kapsamında Farkındalık Eğitimi
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Samsun Yeşilay Şubesi, 2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla bağımlılıkla mücadelede farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimde bağımlılık konuları üzerine bilgi verildi ve ailelerin korunmasının önemi vurgulandı.

Samsun Yeşilay Şubesince, Aile Yılı kapsamında farkındalık eğitimi verildi.

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Samsun Yeşilay Şubesince bağımlılıkla mücadelede farkındalık çalışmaları sürdürülüyor.

Samsun Yeşilay Şube Başkanı Emre Güneş tarafından özel bir firmanın personeline tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılıkları hakkında farkındalık eğitimi verildi.

Eğitimde açıklamalarda bulunan Güneş, Aile Yılı'nın önemine değindi.

Kötü alışkanlıklardan uzak durulması gerektiğini vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesi ve Yeşilay Genel Merkezimizin yürüttüğü bağımsızlık seferberliği çalışmaları kapsamında, Samsun'da bağımlılık alanındaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bağımlılık, toplumun tüm kesimlerini etkileyen ciddi bir sorundur. Aile ise toplumun temel taşıdır. Bu nedenle ailelerimizi korumak ve bilinçlendirmek büyük önem taşıyor. Bir firmanın eğitim talebi doğrultusunda çalışma alanlarına giderek eğitimimizi gerçekleştirdik. Oldukça verimli bir eğitim oldu. Katılım sağlayan personele ve destek veren firma yetkililerine teşekkür ederim."

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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