Samsun Yakakent'te Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
Samsun'un Yakakent ilçesinde yapılan Narko Alan uygulamasında ruhsatsız tabanca, tabanca fişekleri, esrarlı sigara ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Alkollü araç kullanan iki sürücüye de işlem yapıldı.
Samsun'un Yakakent ilçesinde, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Narko Alan uygulaması yapıldı.
Uygulamada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet 9x19 mm tabanca fişeği, 1 adet esrarlı sigara ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Ayrıca, alkollü araç kullandığı tespit edilen 2 araç sürücüsüne adli ve idari işlem uygulandı.
Yakakent İlçe Emniyet Amirliği yetkilileri, denetimlerin kesintisiz bir şekilde sürdürüleceğini belirterek, vatandaşları uyuşturucu madde ve diğer suç unsurlarına karşı duyarlı olmaya davet etti.