Samsun Yakakent'te Kar Yağışı Etkili Oldu
Samsun'un Yakakent ilçesinde sağanak yağmurun ardından yüksek kesimlerde etkili kar yağışı görüldü. Kar kalınlığı 20 cm'yi geçerken, belediye ekipleri yolların açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.
Samsun'un Yakakent ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İKent genelinde görülen sağanak yağmur ilçenin yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Yakakent Belediyesi ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Yakakent ilçesinin Uzunkız, Büyükkırık ve Sarıgöl mahallelerinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti.
Bölgede kar yağışı devam ediyor.
Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel