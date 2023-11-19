Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Samsun ve Sinop çevrelerinde güneybatı yönlerden fırtına bekleniyor. Ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Samsun ve Sinop'ta fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre bugün, iç kesimleri başta olmak üzere Samsun ve Sinop çevrelerinde güneybatı yönlerden fırtına bekleniyor.

Gece saatlerinden itibaren eksini kaybedecek fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.