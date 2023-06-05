Samsun ve Ordu'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun il genelinde ve Ordu çevresinde yarın gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamada, Samsun il genelinde ve Ordu çevrelerinde yarın gök gürültülü sağanak yağış beklenildiği duyuruldu. Meteoroloji, yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji'nin uyarısı şöyle:

"Ordu çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 06.06.2023 Salı akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2), batı kesimlerde zaman zaman çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli, fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

Samsun il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 06.06.2023 Salı sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli, fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır."