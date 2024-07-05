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Samsun ve İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 8 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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Samsun ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, internet sitelerinden bungalov, prefabrik ev, konteyner ve motosiklet alma vaadiyle 22 kişiyi toplamda 1 milyon 870 bin 159 lira dolandırmıştı.

SAMSUN ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet sitelerinden bungalov ile prefabrik ev, konteyner ve motosiklet alma vaadiyle farklı tarihlerde 22 kişiyi toplamda 1 milyon 870 bin 159 lira dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, 2 Temmuz'da saat 05.30 sıralarında Samsun ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Samsun'da 7, İstanbul'da ise 3 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 41 fişek, 78 kurusıkı fişek, 32 kartuş, çok sayıda dijital materyal ile kişileri kandırmaya ve dolandırmaya yönelik konuşma metinleri ele geçirildi.

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 8 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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