Samsun ve çevresinde kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji, Samsun ve çevresinde Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışların beklenildiğini açıkladı. Vatandaşların sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.
Samsun ve çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın vatandaşların gök gürültülü sağanak yağışlara karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.
Açıklamada, "Cuma günü Samsun çevrelerinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın il genelinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların aynı gün akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadesine yer verildi.