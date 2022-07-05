Samsun ve çevre illerde 'Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü' tanıtıldı

Samsun, Kastamonu, Çankırı ve Çorum'da, Tarım ve Orman ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü"nün tanıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında tarım alanında meydana gelen gelişmelerin takip edilmesi, tarım ve gıda sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, tarım meslek liselerinin tanıtımını yaptı.

Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıklarının 2023 hedefleri doğrultusunda nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine destek vermek, Türkiye'nin tarım ülkesi olma özelliğini gelişen teknolojilerle güçlendirmek amaçlarıyla güçlerini birleştirdiğine işaret eden Dağlı, "Bilginin en güçlü tarımsal girdi olduğu bilinciyle, gençlerin tarımda daha etkin ve verimli yer alması için, 'Gelecek tarımda tarımın geleceği gençlerde' yaklaşımıyla hareket etmekteyiz." dedi.

Bu kapsamda Samsun'da Bafra Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tarım meslek lisesi, Tekkeköy Cemal Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ise hayvancılık ve veterinerlik lisesi haline gelmesi için protokol kapsamına alındığını aktaran Dağlı, şunları kaydetti:

"Bafra Dedeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 5 yönetici, 10 öğretmen, 42 öğrenci eğitim öğretime devam etmektedir. Tarım alanı ve tarım dalı bulunmaktadır. Okula destek olunmakta ve öğrencilere çeşitli miktarlarda burs verilmektedir. Mezun öğrencilerden yaklaşık 10'u Bafra Belediyesinde istihdam edilmektedir.

Tekkeköy Cemal Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ise 5 yönetici,

20 öğretmen, 242 öğrenci bulunmaktadır. Hayvan yetiştiriciliği ve sağlık alanı ve dalı bulunmaktadır. Gıda teknolojisi alanı ve dalı yeni açılmış olup, 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrenci alacaktır. Yumurtacı ve etçi tavukçuluk çalışmaları, hayvan yetiştiriciliği ve hayvan kliniği çalışmaları başlatılacaktır."

Toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ile İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar da katıldı

Kastamonu

Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Doğa Kültür Köyü Öğretmenevi'nde düzenlenen basın toplantısında, Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıklarının güçlerini birleştirerek tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ile laboratuvar hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerini artırmak için çalışma başlatıldığını söyledi.

Protokolün Türkiye genelinde tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı ile laboratuvar hizmetleri alanlarında Milli Eğitim Bakanlığı uhdesinde 123 okul, 9 bin 309 öğrenci ve 264 öğretmeni kapsadığını belirten Bahçacıoğlu, "Protokol ile okul yöneticisi ve öğretmenleri, teknik ve mesleki yönden her iki bakanlığın mevzuatı çerçevesinde belirlenecek. Alan derslerinde Tarım ve Orman Bakanlığı eğiticilerinin görev almaları sağlanacak." diye konuştu.

Alandan mezun öğrencilerin tarım sektöründe istihdamı için ortak proje ve çalışmalar yapılacağını anlatan Bahçacıoğlu, şunları kaydetti:

"Alan öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitimi ya da staj uygulamalarını bütçe olanakları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum veya kuruluşlarda yapmaları sağlanacak. Alana uygun tohum, gübre, fide, canlı hayvan temrinlik malzeme desteği sağlanacak. Hastalık, zararlı bitkiler, gübre, bitki besleme gibi konularda ortaklaşa çalışmalar yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Dijital Tarım Kütüphanesi ve Tarım Orman Akademisine erişim izni sağlanacak. Alan öğrencilerine başarı bursu verilmesine yönelik çalışma ve girişimlerde bulunulacak. Kastamonu'da Devrekani Şehit Teğmen Cemal Tepeli Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Ağlı Kazım Erdem Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanı bulunuyor."

Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu ise gençlerin sahaya çekilmesinin önemine değinerek, "İlk kez böyle bir protokol ile mesleki liselerde bu durumu başka bir boyuta taşıyacağız. Çiftçi yaş ortalamamız yükseliyor. Gençlerimizi eğitimden itibaren tarım ve hayvancılık alanında sahaya çekmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çankırı

Çankırı Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen tanıtım toplantısında, geleceğin tarımda, tarımın geleceğinin de gençlerde olduğunu söyledi.

Gıdanın da geleceğini gençlere bağladıklarına dikkati çeken Düzgün, "Bilinçli, eğitimli, tarım potansiyelini canlandıracak, tarımın içinde bulunacak, önümüzdeki yeni nesli oluşturacak kişileri eğitmek ve tarımın içine sokmak amacındayız. Birlikte hareket ederek sektörü daha da canlandırarak bu projenin startını vermiş oluyoruz. Memleketimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk de başarılı öğrencilerin tarım alanında hizmet verebileceğini, para kazanabileceğini göstermek istediklerinin altını çizerek, "Tohumculuktan seracılığa, meyve bitkiciliğinden bağcılığa, sebzecilikten seracılığa, süs bitkileri, tarla bitkileri, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği gibi ileriye dönük neler yapılabilir, bunu onların görmesini sağlıyoruz. Uygulama alanlarına giden çocuklar, 'Evet biz buradan hayatımızı idame ettirebiliriz, para kazanabiliriz, ekonomiye katkıda bulunabiliriz' diye bunu kavramaya başladı." diye konuştu.

Çorum

Çorum Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında, "Gelecek tarımda, tarımın geleceği gençlerde" sloganıyla iki kurumun geleceği garanti altına almak üzere iş birliği yaptığını dile getirdi.

Bu alanı tercih edecek öğrencilere başarı bursu verilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirten Kodek, protokole istinaden tarım ve eğitim alanında yapılması gerekenleri yapacaklarını ifade etti.

Kodek, Osmancık ilçesinde tarım meslek lisesinin 2022-2023 eğitim öğretim yılında 20 öğrenci kontenjanıyla açılacağını sözlerine ekledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı ise halk eğitim merkezleri aracılığıyla kırsal kesimlerde tarım içerikli kurslar düzenlediklerine işaret ederek, "Amacımız, birim alandan en fazla, en sağlıklı, en kaliteli ürünü almak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarım alanındaki okullardan mezun olan gençlere kendi işlerini yapmaları için 100'er bin lira hibe veriyor. Bakanlığımız gençlerin tarımı sevmesini ve katkı vermesini istiyor." diye konuştu.