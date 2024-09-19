19 Eylül Gaziler Günü Türkiye Genelinde Coşkuyla Kutlandı

Samsun, Çorum, Sinop, Tokat ve Amasya'da 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Kıbrıs, gaziler ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Anıt Şeref Defteri'ni imzalayan Tavlı, Gaziler Günü'nü kutlayarak, "Göğüslerini vatanlarının selameti için siper ederek hiçbir maddi ve dünyevi değerle kıyaslanamayacak büyük şeref ve mertebeye erişen aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, milletimizin kalbinde müstesna bir yer edinmişlerdir." ifadesini kullandı.

Tören daha sonra Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da devam etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril'in konuşma yaptığı törende Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği korosu tarafından kahramanlık türküleri seslendirildi, halk oyunları ekibi tarafından gösteri sunuldu.

Şiirlerin okunduğu tören Komutanlık Bandosu ve Muharip Gaziler Korosu tarafından verilen mini konserle son buldu.

Çorum

Çorum'da 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler kapsamında kentteki gaziler, Abdibey Camisi'nde sabah namazında bir araya geldi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende ise Vali Zülkif Dağlı ile İl Garnizon Komutanlığı, Çorum Belediyesi ve Çorum Muharip Gaziler Derneği tarafından anıta çelenk sunuldu.

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül, burada yaptığı konuşmada, Gaziler Günü'nü kutladı.

Gül, "Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asıl kanda, cesaret ve yiğitlik de şanlı Türk tarihimizde mevcuttur. Yüreğinde vatan sevgisiyle görev yaparken canlarını ortaya koyan ve gazilikle müjdelenen tüm arkadaşlarıma, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Törenin ardından Muharip Gaziler Derneği üyeleri ve öğrenciler, Şehitlik'e kadar "Kahramanlarla yürüyoruz" yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yürüyüş sırasında öğrenciler dev Türk bayrağı açtı.

Şehitlik'te Kur'an-ı Kerim okunduğu törende Vali Dağlı ve katılımcılar, ziyaret ettikleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Törende şehitlerin ruhu için dua edildi.

Sinop

Sinop'ta, Gaziler Günü dolasıyla tören gerçekleştirildi.

Hava muhalefeti nedeniyle Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu'nda yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve öneminin belirten konuşmaların yapıldığı törende şiirler okundu.

Tören, "Kahramanlar sahada, kalbimiz onlarla" spor etkinliği kapsamında düzenlenen ve bazı gazilerin de katıldığı masa tenisi, bilek güreşi ve badminton gibi spor müsabakalarının yapılmasıyla sona erdi.

Törenin ardından Vali Mustafa Özarslan ve beraberindekiler, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek gazilerin günlerini kutladı.

Özarslan, burada şehit yakınlarıyla da bir süre sohbet etti.

Tokat

Tokat Valiliği tarafından düzenlenen törene Vali Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Programın ardından Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulleri Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ziyaret edildi.

Amasya

Amasya'da da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gaziler ve protokol üyeleri, Pirinççi Caddesi'nden başlayarak Yavuz Selim Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada devam eden programda anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, gazilerle sohbet ederek 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı.

Program kapsamında 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında gaziler onuruna yemek verildi.

Törene Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, kurum müdürleri ve gaziler katıldı.