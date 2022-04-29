Samsun ve çevre illerde 'emniyet kemeri' denetimi yapıldı

AMASYA (AA) - Samsun, Amasya, Çorum ve Kastamonu'da Ramazan Bayramı öncesinde trafik denetimi gerçekleştirildi.

Trafikte emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak ve araçta emniyet kemerinin kullanımının önemini vurgulamak amacıyla "Bayramınız kemerli olsun" sloganıyla uygulama yapıldı.

Uygulamayla güvenli trafik ortamının sağlanması, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının azaltılarak can kayıplarının önlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılmasına amaçlanıyor.

Samsun'un Atakum ilçesi Endüstri Meslek Lisesi önünde gerçekleştirilen uygulamaya katılan Vali Zülkif Dağlı, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, sürücülere bilgilendirici broşürler dağıttı.

Vali Dağlı, burada yaptığı açıklamada, trafikte emniyet kemerinin önemli olduğunu söyledi.

Araçta bulunan herkesin kemerini takması gerektiğine dikkati çeken Dağlı, "Çocukların ön koltukta oturmaması da önemli. Ayrıca araç kullanılırken cep telefonuyla konuşulmaması gerekiyor. İnşallah güzel, tatlı, adına yakışır şekilde bir bayramımız olur." dedi.

Polis maskotu "Şahin"in de katıldığı uygulamada, emniyet ve jandarma personeli çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Amasya

Amasya'da da Vali Mustafa Masatlı'nın katılımıyla Ramazan Bayramı öncesinde Amasya- Samsun kara yolunda emniyet kemeri kullanımına yönelik farkındalık çalışması yapıldı.

Masatlı, emniyet kemerinin insanları hayata ve sevdiklerine bağladığını vurgulayarak, "Vatandaşlarımız trafik kurallarına uyarak hem kendilerinin hem de başkalarının can güvenliğini sağlayabileceklerdir. Tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Çorum

Ramazan Bayramı tatilinin başlaması dolayısıyla araç yoğunluğunun arttığı D-100 kara yolunun Çorum'un Osmancık ilçesinde kalan bölümünde trafik denetimlerine ağırlık verildi.

Osmancık Bölge Trafik Şube Müdürlüğünce ilçe girişinde kurulan denetleme noktasında, sürücü ve araçlar trafik güvenliği açısından denetleniyor.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay da D-100 Karayolu'nda trafik denetimi yaptı.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Dilbaz ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuri Uyar ile denetleme noktasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Akpay, sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Akpay, denetimlerde sürücülerden seyahat boyunca emniyet kemerini çıkarmamalarını, seyir halinde cep telefonu ile konuşmamalarını istedi.

Kastamonu

Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın katılımıyla Ramazan Bayramı öncesinde Taşköprü kara yolunda emniyet kemeri kullanımına yönelik farkındalık çalışması yapıldı.

Sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunan Çakır, yolculara kırmızı düdük ve broşür verdi.