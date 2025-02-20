Kerimcan Durmaz tahliye edildi

İlk kez hakim karşısına çıkan Kerimcan için mahkeme kararını verdi
Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun

Vatandaşa domuz eti yedirmişler! Bu firmalardan uzak durun
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son anketten çıkan sonuç
Hamas'tan gözünü Gazze'ye diken Trump'a rest: Ölümün kapısını kendimiz çalarız

Kassam Tugayları'ndan Trump'a tarihi rest

Samsun ve Antalya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun ve Antalya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 4 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun ve Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi, diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Samsun ve Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Samsun ve Antalya'da düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alınmış, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.???????

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
img

Dün bu haldeydi! İşte RAMS Park'ın son durumu
img

Narin davasında avukattan bomba iddia: Suçu üstlenecek
img

Kızılcık Şerbeti'nde flaş ayrılık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum

Müge'yi isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
Galatasaray, yabancı hakem için Tahkim Kurulu'na gitti

Derbinin hakemi ortalığı karıştırdı! Süper Lig devinden itiraz var
Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti

TOGG'u eleştiren teğmen TSK'dan ihraç edildi
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.