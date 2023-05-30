Samsun ve Amasya Çevrelerinde Kuvvetli Yağış Uyarısı

Samsun ve Amasya çevrelerinde öğlen saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.