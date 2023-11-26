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Samsun ve Amasya çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Samsun ve Amasya çevrelerinde bugün kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

Samsun ve Amasya çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün 15.45 ile 18.00 saatleri arasında, Samsun ve Amasya çevrelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış görülecek.

Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Güncel

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