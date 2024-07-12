Samsun Valisi Terme'deki Taşkın Bölgesinde İnceleme Yaptı
Samsun Valisi Orhan Tavlı, Terme ilçesinde meydana gelen taşkından etkilenen bölgeleri ziyaret ederek, zarar gören altyapının onarılması ve mağduriyetin giderilmesi için yapılan çalışmaları inceledi.
Samsun Valisi Orhan Tavlı, Terme ilçesinde meydana gelen taşkından etkilenen bölgede inceleme gerçekleştirdi.
Tavlı, Kaymakam Metin Maytalman ve Belediye Başkanı Şenol Kul ile taşkından zarar gören bölgeleri ziyaret etti.
Tavlı, taşkından etkilenen mahallelerin durumunu değerlendirerek, zarar gören altyapının onarılması ve selden etkilenen vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için yürütülen çalışmaları inceledi.
Kul, yoğun yağışların bölgede hasara yol açtığını belirterek, ekiplerin sahada çalıştığını, el birliğiyle yaraları saracaklarını kaydetti.